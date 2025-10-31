Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos mujeres acompañan a sus seres queridos en el cementerio de San Gabriel. Migue Fernández

Usos y costumbres fúnebres de los malagueños: el Jardín del Recuerdo ya echa raíces

El balance anual de Parcemasa denota qué prevalencia tienen las incineraciones o los oficios religiosos. Los cementerios amplían su horario este fin de semana

Chus Heredia

Chus Heredia

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:56

La tradición de visitar los cementerios con motivo del Día de Todos los Santos y, especialmente, de Difuntos, el 1 y 2 de noviembre, resiste ... de manera numantina frente a la invasión Halloween. En cualquier caso, es buen momento siempre para analizar los usos y costumbres de los malagueños en el momento de emprender el último viaje. Los datos anuales de Parcemasa, la empresa pública del Ayuntamiento de Málaga, permiten obtener una radiografía clara: las incineraciones ya son casi generalizadas y la gran mayoría de los oficios son religiosos. Además, nuevas tendencias se abren paso, como la de reservar un espacio en el Jardín del Recuerdo.

