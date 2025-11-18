Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El doctor Bernardo Herrera Imbroda posa para la foto mientras que, al fondo, otros dos urólogos prueban las gafas de realidad aumentada. ÑITO SALAS

Urólogos del Clínico realizan una operación robótica de próstata seguida por cirujanos en España y Argentina gracias a tecnología malagueña

Los médicos participantes han podido acceder a la teleformación inmersiva avanzada gracias a gafas de realidad aumentada

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:49

El jefe del Servicio de Urología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Bernardo Herrera Imbroda, y su equipo han efectuado este martes una ... operación de cirugía robótica en cáncer de próstata en el marco de una jornada de teleformación inmersiva que ha podido ser seguida por cirujanos de todo todo el mundo gracias a la tecnología desarrollada por la empresa malagueña mSurgery. En el mismo hospital, había un grupo de diez especialistas que pudo asistir a la operación, cuyo fin era formativo, gracias a gafas de realidad aumentada, igual que ha ocurrido con colegas de Argentina y de Córdoba, en España.

