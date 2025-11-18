Urólogos del Clínico realizan una operación robótica de próstata seguida por cirujanos en España y Argentina gracias a tecnología malagueña

El jefe del Servicio de Urología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Bernardo Herrera Imbroda, y su equipo han efectuado este martes una ... operación de cirugía robótica en cáncer de próstata en el marco de una jornada de teleformación inmersiva que ha podido ser seguida por cirujanos de todo todo el mundo gracias a la tecnología desarrollada por la empresa malagueña mSurgery. En el mismo hospital, había un grupo de diez especialistas que pudo asistir a la operación, cuyo fin era formativo, gracias a gafas de realidad aumentada, igual que ha ocurrido con colegas de Argentina y de Córdoba, en España.

La iniciativa parte también del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND), gracias a su Unidad de Innovación.

El doctor Herrera Imbroda explicó a SUR, horas antes de intervenir, que «se trata de unas jornadas de teleformación inmersiva en cirugía robótica del cáncer de próstata: vamos a tener conexión directa con el quirófano, tanto en el área quirúrgica, donde se está haciendo la intervención, como con la consola robótica del cirujano, de tal manera que personas asistentes que están en diferentes partes del mundo podrán entrar directamente en el quirófano a través de estas gafas de realidad virtual y aumentada, como si fuera un metaverso artificial y podrán participar in situ del quirófano como si estuvieran presentes, e introducir, incluso, su visión en el campo quirúrgico del robot» Da Vinci Xi.

«Llevar la cirugía robótica a todo el mundo»

En el ámbito de la formación, «es prácticamente la primera vez que se hace en el mundo y esto lo que permite es hacer una formación muy avanzada y llevar la cirugía robótica a cualquier parte del mundo».

Innovador sistema permite a asistentes seguir la operación desde el quirófano o la consola

En este sentido, habrá un moderador en la sala, el urólogo Juan Andrés Cantero, y dos personas en quirófano, el propio Herrera y el también urólogo Felipe Sáez. El moderador, gracias a un sistema de sonido, «va comentando y mostrando todo el feedback que se produce en la sala, los cirujanos van operando y todos los asistentes pueden estar al mismo tiempo en los dos sitios según vayan cambiando sus opciones de cámara: pueden estar en esa interfaz dentro del quirófano o bien mediante otra interfaz pueden meterse en la consola del cirujano».

Operación inmersiva

La operación se produjo en la tarde de ayer en el quirófano número cinco del Clínico, habilitado para cirugía robótica. «De manera inmersiva habrá 10 personas en el hospital» con gafas de realidad aumentada, un cirujano de Argentina y su equipo y urólogos de Córdoba, entre otros. «Estamos haciendo hoy el pilotaje: la idea que tenemos es empezar un proyecto de colaboración con ellos, llevamos meses trabajando para hacer esto, el fin es poder hacer esto de forma rutinaria en nuestra unidad de cirugía robótica de urología», reflexiona, lo que abre un campo inmenso de posibilidades, «ya que se trata de llevar la cirugía robótica a cualquier parte del mundo y a cualquier hora», incluso dejando las sesiones grabadas. «Se abre un campo nuevo en el metaverso artificial de la realidad virtual, ya no hace falta que la gente esté en el quirófano ni operando un paciente para que participe del procedimiento en vivo cada minuto».

La plataforma web de mSurgery revoluciona la enseñanza quirúrgica permitiendo la conexión masiva de médicos residentes en quirófano adoptando puntos de vista claves

Un portavoz de mSurgery ha explicado que ya en 2019, gracias a un programa piloto, conectaron a un cirujano japonés para que realizara una técnica de cirugía digestiva. La tecnología que hizo posible esta acción teleformativa es una plataforma «de comunicación bidireccional en tiempo real de baja latencia, que permite dar una experiencia inmersiva a los participantes que están fuera de quirófano, es decir, como si estuvieran en la mejor posición posible dentro del quirófano sin estarlo». Dentro de una sala quirúrgica no entran más de cinco residentes, explica la empresa, «y con esta plataforma se podrían conectar 20, 50 0 100 y estar en esa posición perfecta aprendiendo del experto».

Para conectarse no sólo valen las gafas de realidad aumentada, sino también un móvil, una tablet o un ordenador. «La tecnología es una plataforma web que permite la comunicación en quirófano», subraya la empresa, de forma que esta ha sido «la primera conexión de manera directa desde España a América, se va a conectar un experto en Argentina y va a poder ayudar o aprender la técnica que van a realizar en el Clínico. «Otra característica de mSurgery es que permite poder ver el punto de vista del cirujano en la consola: ni el mismo asistente en quirófano tiene ese punto de vista, tiene más información la gente conectada con nuestras gafas con la consola del Da Vinci que los asistentes» en sala.

400 operaciones robóticas al año

En Unidad de Cirugía Robótica del Clínico se hacen unas 400 operaciones al año, de ellas 120 están relacionadas con el cáncer de próstata, una tecnología que ha permitido, dice el doctor Herrera, «disminuir muchísimo el ratio de complicaciones perioperatorias, sobre todo en temas de continencia urinaria y disfunción eréctil, es decir, ahora la recuperación de ambas en los pacientes es mucho más precoz y más alta; además, caen las estancias medias hospitalarias».

El doctor Herrera Imbroda destaca que «la cirugía robótica ha cambiado la manera de entender la cirugía e, incluso ahora, estamos trabajando en incorporar nuevos equipos, porque realmente las ventajas en cuanto a resultados de salud en los pacientes son mucho mejores que los de la cirugía laparoscópica y la abierta».