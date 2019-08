Urbanismo prevé mejorar su sistema de cita previa 'on line' a partir de septiembre Mostradores de la planta baja de la Gerencia de Urbanismo en los que se atiende al público. / SUR Los departamentos de licencias y planeamiento coordinarán su atención y no será necesario ir a por número a primera hora de la mañana JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 27 agosto 2019, 00:47

Una de las asignaturas pendientes que la Gerencia Municipal de Urbanismo quiere superar en el arranque del nuevo curso tras el parón de agosto, a partir de septiembre, es la mejora de la atención al público en sus instalaciones del edificio del paseo de Antonio Machado. Según explicó el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, los informáticos de este organismo del Ayuntamiento están trabajando en un sistema que va a permitir mejorar la atención mediante cita previa 'on line' que ya está implantada para los expedientes que se tramitan en el departamento de licencias de obra, a través de la página web de la Gerencia (urbanismo.malaga.eu).

«Hemos detectado que muchas de las cuestiones que se abordan en la concesión de una licencia de obras están relacionadas con el planeamiento, así que lo vamos a implantar es un sistema por el que va a existir una mayor coordinación entre los departamentos de licencias y planeamiento para que, cuando el usuario sea atendido por los técnicos, le tengan preparado todo lo necesario para darle respuesta y no tenga que venir dos veces», explicó Raúl López.

Además, recordó que está a punto de ponerse en marcha un sistema de organización del trabajo para agilizar la tramitación interna de los expedientes de licencias de obra; y que se han instalado nuevos escáneres para facilitar la digitalización de documentos que traen los usuarios.

Una vez que se ponga en marcha este sistema de cita previa 'on line', se podrá optar por solicitar una cita para licencias o para planeamiento, diferenciando si se trata de un expediente que se inicia o del seguimiento de uno ya en curso. «La idea establecer un procedimiento regulado de forma que el técnico sepa qué día, a qué hora y con qué documentación tiene que atender a una determinada persona», apuntó el concejal.

Pantalla en la recepción

Asimismo, avanzó que los informáticos trabajan igualmente en un sistema para evitar que las personas que quieran ser atendidas en la planta baja tengan que acudir antes de las ocho de la mañana a la Gerencia para hacerse con algunos de los pocos números que se reparten a primera hora para las citas en el mismo día. «La idea es que solo se den números si sobra tiempo de atención al público, pero el objetivo es que todo el mundo pueda reservar su cita 'on line' desde su casa, sin que tenga que venir antes«, remarcó Raúl López, quien detalló que se va a instalar una pantalla en la recepción de Urbanismo para que puedan reservar su cita de forma 'on line' aquellas personas que no tengan la destreza o los medios suficientes para hacerlo por su cuenta.

La web de Urbanismo ofrece ya la posibilidad de solicitar ‘on line’ citas en los mostradores de la planta baja, pero la realidad es que resulta complicado, ya que en algunas ocasiones el usuario se encuentra con el mensaje de que «no hay disponibles citas previas para los próximos días». No obstante, en una consulta realizada este lunes, daba la opción de citas disponibles a partir del próximo 17 de septiembre.

Por otro lado, para el abono de las tasas, la Gerencia quiere aplicar en enero un mecanismo de pago 'on line' abierto a todos los bancos.