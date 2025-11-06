Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los concejales Carmen Casero y Francisco Pomares. Sur

Urbanismo pone fecha a los nuevos procesos para agilizar las licencias de obra en Málaga

Carmen Casero aclara que los colegios profesionales no harán informes y que el apoyo técnico al Ayuntamiento recaerá en empresas certificadoras

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:40

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, confía en que, para antes de final de año, la nueva ordenanza de licencias entre en vigor con su ... publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Así lo ha manifestado este jueves en la presentación de la participación del Ayuntamiento de Málaga en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED), que albergará el Palacio de Ferias la semana próxima. La entrada en vigor de esta nueva normativa permitirá poner en marcha varias medidas para agilizar la tramitación de las licencias de obra.

