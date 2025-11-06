Urbanismo pone fecha a los nuevos procesos para agilizar las licencias de obra en Málaga

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, confía en que, para antes de final de año, la nueva ordenanza de licencias entre en vigor con su ... publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Así lo ha manifestado este jueves en la presentación de la participación del Ayuntamiento de Málaga en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED), que albergará el Palacio de Ferias la semana próxima. La entrada en vigor de esta nueva normativa permitirá poner en marcha varias medidas para agilizar la tramitación de las licencias de obra.

Una de ellas es que ofrecerá a los promotores, tanto empresas como particulares, la posibilidad de encargar a entidades privadas que tramiten su expediente, de forma que suplirán parte de la labor de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, si bien estos tendrán la potestad de validar o no el permiso en última instancia. Casero ha remarcado que acudir a esas empresas certificadoras será una posibilidad de la que podrán hacer uso los solicitantes de licencias, y que tendrá un coste adicional por ello.

Con todo, ha confiado en que sea un mecanismo para poder agilizar la tramitación de los expedientes, si bien también dependen en muchos casos de informes que tienen que emitir otros departamentos del propio Ayuntamiento (como es el caso de Bomberos) o de otras administraciones (como la delegación de la Consejería de Cultura o Aviación Civil).

Cambio de planes

Eso sí, Casero ha desvelado que, finalmente, los colegios profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos no van a ejercer como esas entidades certificadoras, emitiendo informes para los expedientes de licencia. Según ha señalado, los acuerdos con estos colegios se van a ceñir a una relación sobre la interpretación de la normativa urbanística y cuestiones similares. «Hemos pensado que es lo mejor», ha señalado la concejala.

La nueva ordenanza amplía y actualiza los casos en los que no es necesario recabar un permiso de obras o basta con presentar una declaración responsable. Además, sustituye la expedición de la licencia por una comunicación, de forma que en los casos de permisos condicionados a cuestiones que debe cumplir el promotor, podrá empezar la obra sin esperar a la expedición, presentando un escrito en el que se compromete a cumplir todas las condiciones de la licencia.

De igual modo, la norma contempla el uso de modelos digitales basados en metodología BIM (modelos 3D con datos asociados), y abre la posibilidad de usar la Inteligencia Artificial en la concesión de licencias urbanísticas y para la comprobación de las declaraciones responsables.