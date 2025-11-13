Urbanismo no aplicará por ahora todas las medidas para agilizar las licencias de obra en el Centro Histórico de Málaga

En el marco del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed) que se celebra hasta este sábado en el Palacio de Ferias de Málaga, la Gerencia Municipal ... de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital ha expuesto los pormenores de la nueva ordenanza de licencias que ha aprobado y que prevé que entre en vigor antes de final de año. Una de las cuestiones que contempla esa nueva normativa, que se implanta con el objetivo de agilizar los permisos de obra, es que permite a los solicitantes de licencias, tanto particulares como promotoras, encargar a empresas externas colaboradoras con Urbanismo informes técnicos que serán más rápidos y que luego son validados por los funcionarios.

Sin embargo, esa posibilidad que ofrece la nueva ordenanza, la de acudir a las denominadas 'entidades urbanísticas certificadoras' o a colegios profesionales para recabar informes técnicos y gestionar la presentación de documentación ante Urbanismo, no se aplicará inicialmente a proyectos del Centro Histórico de Málaga. Así lo ha explicado Luis Utrera, jefe del servicio de licencias de la Gerencia, quien ha aclarado que «en esta primera fase no se ha incluido el Centro por lo engorroso que está siendo».

Utrera ha recordado que el planeamiento urbanístico del casco antiguo no ha sido adaptado todavía por el Ayuntamiento a la ley de patrimonio andaluza y que ello implica tramitar numerosos pronunciamientos vinculantes ante la delegación de la Consejería de Cultura. «Mientras no consigamos agilizar eso, no vamos a meter a las entidades certificadoras y los colegios profesionales. Por ahora, lo dejamos fuera», ha dicho.

No obstante, Utrera ha confiado en que esta iniciativa para agilizar los informes de las licencias de obra tenga éxito en otras zonas. A petición de los interesados, que deberán pagar su importe, las empresas certificadoras y los colegios profesionales podrán hacer informes sobre si un expediente tiene toda la documentación completa, sobre si cumple los parámetros urbanísticos, y sobre si es correcto el uso y la propiedad. Con todo, los funcionarios de Urbanismo deberán verificar luego si el expediente está correcto, y el Ayuntamiento puede llegar a sancionar a una empresa certificadora si no hace bien su trabajo, a raíz de inspecciones aleatorias.

Demora de otros informes

Respecto a la habitual demora de algunos informes que se tienen que recabar para conceder una licencia de obras (Bomberos, Cultura, Parques y Jardines, etcétera), los técnicos municipales han explicado en el expositor de la Gerencia en el Simed que las entidades certificadoras también tendrán la posibilidad de recabar esos informes. Para ello, Urbanismo ya está en contacto con las administraciones y departamentos que emiten esos pronunciamientos para advertirles de que, a partir de ahora, también podrán ser solicitados por esas entidades.

En las exposiciones de Urbanismo también se ha detallado el contenido de la nueva ordenanza de licencias, que reduce los expedientes habituales a obras de nueva planta, ampliaciones y las que supongan incrementos de altura, edificabilidad, ocupación o número de viviendas. En el resto de casos se podrán tramitar por declaración responsable o comunicación, salvo que se trate de actuaciones en edificios protegidos, si bien hay matices en algunos casos.

Gracia Díaz, del servicio jurídico de licencias, ha detallado que, una de las facilidades de la nueva ordenanza, es que permite hacer modificaciones de proyecto durante la ejecución de las obras por declaración responsable si no afectan a la altura, edificabilidad, ocupación o número de viviendas. Asimismo, no habrá que esperar a la expedición de las licencias cuando se tenga toda la documentación requerida lista, bastará con la presentación de una comunicación para iniciar los trabajos en diez días.

Por su parte, el técnico Carlos Ruiz ha informado de los avances en digitalización para la tramitación de expedientes utilizando la metodología BIM, lo que permitirá a los autores de los proyectos para los que se pide licencia comprobar sobre la marcha si cumplen o no con los parámetros urbanísticos que están establecidos por normativa. Esto se lleva a cabo de forma gratuita en un portal de validación al que podrán acceder los profesionales de la construcción.