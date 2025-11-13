Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista del Centro Histórico de Málaga. Sur

Urbanismo no aplicará por ahora todas las medidas para agilizar las licencias de obra en el Centro Histórico de Málaga

Los solicitantes de permisos en el casco antiguo no podrán encargar informes técnicos a empresas externas que van a colaborar con el Ayuntamiento

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:26

En el marco del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed) que se celebra hasta este sábado en el Palacio de Ferias de Málaga, la Gerencia Municipal ... de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital ha expuesto los pormenores de la nueva ordenanza de licencias que ha aprobado y que prevé que entre en vigor antes de final de año. Una de las cuestiones que contempla esa nueva normativa, que se implanta con el objetivo de agilizar los permisos de obra, es que permite a los solicitantes de licencias, tanto particulares como promotoras, encargar a empresas externas colaboradoras con Urbanismo informes técnicos que serán más rápidos y que luego son validados por los funcionarios.

