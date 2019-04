«Somos la única protectora andaluza que acoge perros potencialmente peligrosos» Marina Pastor Sánchez, componente de la directiva de la asociación. Las otras protectoras ya no se hacen cargo de este tipo de razas, los llevan directamente a la perrera y una vez allí la Asociación Malagueña de Adopción y Rescate de Perros Potencialmente Peligrosos (AMAR PPP) ejerce su labor de rescate BÁRBARA AMAYA Martes, 16 abril 2019, 01:21

Ayudar a todos los perros de razas consideradas potencialmente peligrosas que se encuentran en estado de abandono, maltrato, en espera de un hogar, en refugios o perreras.

Marina Pastor Sánchez, es una de los 10 integrantes que forman la actual directiva de AMAR PPP. Decidió dar este paso cuando llegó a sus oídos la noticia del cierre de la asociación. Se hizo cargo de la misma con una amiga y poco a poco fueron uniendo a personas hasta formar el equipo que tienen hoy en día, con un total de 10 miembros y 30 voluntarios. Había tenido relacción con AMAR PPP, ya que eran voluntarios de la protectora de Málaga y además Marina tiene un American Stanfford adoptado de la asociación AMAR PPP.

La asociación lleva funcionando un total de seis años y los actuales miembros de la directiva llevan un año y medio. En total ha tenido cuatro juntas directivas, porque se trata realmente de un trabajo muy sacrificado, que no tiene remuneración de nigún tipo y que ocupa mucho tiempo.

«No puede ser que cerrase la única asociación que hay en Málaga que ayuda de verdad a los PPP, que hace caminatas y que se encarga de que la gente sepa lo que son estas razas y lo que implican, que tampoco es que tengas un caimán«, explica Marina.

Ayudas, donaciones y colaboraciones

Amarppp no tiene ninguna ayuda por parte de instituciones, ni ninguna persona que done recurrentemente. Su forma de trabajar, para afrontar los gastos es mediante publicaciones en las redes. Cuando tienen alguna factura de veterinarios, las van publicando y por suerte la gente se va implicando y van haciendo donaciones.

En lo que respecta a los gastos de adopción, solo se cobra lo que se haya pagado en el veterinario para su buena salud, por ejemplo vacuna, microchip y castración. Es lo que tiene que pagar la familia adoptante. El pienso lo suelen recibir siempre mediante donaciones, a no ser que sea pienso especial recomendado por los especialistas. El factor económico no supone uno de los problemas más graves en la actualidad.

«Como funcionamos con casas de acogida, tampoco tiene un gasto la estancia del perro, a no ser que tenga algún problema», añade Marina.

AMAR PPP pretende fomentar el apadrinamiento

Actualmente AMAR necesita personas que apadrinen a perros que están en residencias o en tratamiento porque vienen en muy malas condiciones debido a peleas o abandono y necesitan rehabilitación.

Las personas suelen tener más reparo a la hora de adoptar estas razas, una de las razones principales es el miedo al ver que son perros que en España llevan bozal, ya que lo exige la ley. Las multas por no llevar el bozal, se establecen dependiendo de la peligrosidad del sitio donde te encuentres. Es obligatorio llevar al perro atado con una correa de menos de 1'5 metros y con bozal siempre. Esto es un factor que dificulta la adopción.

La gente que los adopta normalmente es porque ya los ha tenido anteriormente o los conoce previamente. Pero la realidad es que esta raza, al igual que todas depende de la manera en la que lo eduques.

«Muchas veces nos contacta gente para adoptar, pero no conoce la ley y cuando la conocen se echan para atrás».

Para poseer este tipo de perros es necesario un certificado médico con preguntas a nivel psicológico y una entrevista según el centro médico, un certificado de antecedentes penales. Si se tienen antecedentes penales no se puede tener un perro de estos porque es como poseer un arma. Por ello, además es necesario un seguro de responsabilidad civil, que se abona por año.

La única que acoge perros potencialmente peligrosos

En Andalucía, AMAR PPP es la única asociación que se encarga de perros potencialmente peligrosos. «Somos la única protectora a nivel Andaluz que acoge perros potencialmente peligrosos, ya las otras protectoras no se hacen cargo de este tipo de razas, los llevan directamente a la perrera y una vez allí vamos rescatando a los que vamos pudiendo».

Marina afirma que la perrera a veces avisa de que les llegan estos perros o a veces no, por ello tienen que estar constantemente en alerta y frecuentando la perrera.

«Cuando vamos a la perrera intentamos acoger a los que están en riesgo de sacrificio y que no tengan muchos problemas sicológicos». Coger a un perro con problemas sicológicos, supone invertir mucho tiempo en su rehabilitación y adopción. Esto implica por ejemplo que si se invierten cinco meses, en este periodo se puede haber adoptado a cinco perros más en vez de solo a uno.

La asociación, aproximadamente suele tener de unos 20 a 30 perros a su cargo, dependediendo de las casas de acogida de las que dispongan. No trabajan con un sitio físico porque quieren evitar tener a perros en jaulas.

«Dependiendo un poco de la época del año es más fácil disponer de casa de acogida o no», comenta Marina. «Por ejemplo en verano se suele facilitar, en épocas de Semana Santa y Navidad cuesta más porque la gente se suele ir de vacaciones, esto influye mucho en el número de perros que tenemos, pero por suerte suelen adoptar bastante rápido a no ser que el perro tenga algún tipo de problema»

Proceso de adopción

AMAR PPP, establece un proceso de adopción muy meticuloso, formado de 3 partes. En primer lugar se realiza un cuestionario extenso de 54 preguntas a la familia adoptante. En segundo lugar se realiza una entrevista preadoptiva, si el adoptante vive en la provincia de Málaga, la asociación va a su casa y realiza allí la entrevista. Por otro lado en el caso de que el adoptante no viva en Málaga se realiza la entrevista por Skype, para ver que la casa donde va a vivir el perro cumple las condiciones requeridas. La tercera parte es un seguimiento del perro (fotos, vacunas, e informar de cómo va avanzando), «pero aún así nos llevamos la sorpresa de que nos lo devuelven», añade Marina.

Adoptar: ¿perro adulto o cachorro?

La mayoría de las personas creen que es mejor adoptar a un perro cuanto más joven mejor, para educarlo al gusto de cada uno y adaptarlo a las costumbres familiares. Pero precisamente el hecho de que esté sin educar, resulta muy importante ya que hay que tener en cuenta que un cachorro necesita la dedicación de mucho tiempo.

«A la hora de adoptar, yo opino lo contrario de lo que te dicen, si escoges a un cachorro, realmente no se adapta mejor a tu vida», explica Marina.

«Por el contrario un perro adulto si se adapta mejor a tu vida, porque ya está educado y a la hora de integrarse en una familia es más fácil, ya se sabe absolutamente todo lo que implica su carácter,si le gustan los niños o no y si es activo», comenta Marina.«para las personas que pasen más tiempo fuera de casa , que tengan niños o más complicaciones, yo siempre recomiendo adoptar a un perro adulto, esto es lo contrario de lo que se cree»

Amar PPP es de las pocas protectoras que da a las familias la opción de acoger antes de adoptar, esto es un punto a favor para observar en este proceso que el perro se adapte a su vida y no tengan que quedárselo si no están seguras de ello. Marina comenta que hacen falta más casas de acogida, que no adopten y sigan funcionando solo como casas de acogida. «Sería más fácil que las casas de acogida no adoptaran y sigan siendo casas de acogida, pero la mayoría de las veces si acogen adultos, acaban adoptándolos».