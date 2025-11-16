La Universidad de Málaga volverá a licitar con mejoras la instalación de una red de autoabastecimiento eléctrico al quedar desierto el concurso

Los planes de la Universidad de Málaga (UMA) para crear un red propia de suministro eléctrico, que permita reducir drásticamente sus costes energéticos, ha sufrido ... un contratiempo después de que el concurso de adjudicación de este ambicioso proyecto haya quedado desierto. Así ha sido declarado después de que la única oferta (GSL Solar Lighting) llegara tarde, exactamente, 1,32 segundos sobre la hora límite el pasado 20 de octubre, para presentar la documentación, lo que obligará ahora a la institución académica a relanzar el proceso y extender el cronograma general al menos dos meses. «Nos consta que ese día la empresa comenzó a subir la documentación en torno a las cinco de la tarde, pero coincidió con la caída mundial de Amazon Web y eso provocó que el sistema se quedara colgado y cuando fueron a concluir el proceso ya se habían excedido del tiempo; por poco, pero quedaron fuera», ha explicado Salvador Merino, vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UMA.

Según ha avanzado, el nuevo proceso se extenderá aproximadamente dos meses, después de que el concurso fuera declarado oficialmente desierto el pasado 6 de noviembre «por no haberse presentado ninguna oferta dentro del plazo establecido», tal y como queda constancia en la Plataforma de contratación del sector público. Desde esa fecha hay un plazo de 15 días hábiles para recursos (hasta el 28 de noviembre) y acto seguido se abrirá el nuevo concurso por un mes, cerrándose a finales de diciembre. Merino calcula que la licitación, por valor de 41 millones de euros, podrá quedar resuelta a principios de año. «Una vez cerrado el plazo a finales de diciembre, la mesa de contratación se reunirá para evaluar las propuestas, lo que puede llevar una o dos semanas», aclara Merino.

Tras este revés, la universidad aprovechará para relanzar el proyecto con una pequeña modificación que lo haga «más atractivo». Así, para incentivar una mayor participación, el plazo de amortización de la inversión se ampliará de 11,5 años a 12,5 años. «Esta mejora busca facilitar que más empresas, especialmente las que consideraron el plan anterior demasiado ajustado, puedan presentar sus ofertas», valora el vicerrector.

Este proyecto de autoabastecimiento energético se basa en la construcción de un «anillo eléctrico» propio, al que se interconectarán todos los centros del campus de Teatinos y su ampliación. La idea es que todos los edificios produzcan y consuman electricidad dentro de esta comunidad energética, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos. «Esa interconexión permitirá que un edificio pueda consumir la energía que haya producido otro al que está unido», subraya Merino. En el caso de las instalaciones que no estén en Teatinos y no estén protegidas arquitectónicamente también contarán con paneles fotovoltaicos para su autoconsumo.

Este «complejo» proyecto proveerá de una instalación global mínima de 12 Mw, entre 20.000 y 30.000 paneles aproximadamente, que estarán integrados sobre los techos y pérgolas de todos los edificios universitarios. Precisamente, la estructura de los edificios, bajos y amplios por la proximidad del aeropuerto, ofrece gran superficie en las azoteas que lo hace viable. «Con ello, la UMA busca un precio de la energía estable durante 12,5 años, inmune a fluctuaciones del mercado, como guerras o subidas del gas. El coste anual se reducirá de un pico de 9 millones de euros a un pago fijo de aproximadamente 3,2 millones, lo que también ayuda al plan de ajuste de la universidad. La inversión inicial de la empresa se financia con este ahorro«, precisa.

Según Merino, la Universidad de Málaga, «que se convertirá en la mayor comunidad energética europea», se beneficiará de un ahorro del 60% en su factura eléctrica anual, además de una mayor eficiencia energética y una contribución a la descarbonización general.

Y es que esta instalación, según cálculos de la propia institución, evitará la emisión de 8.370 toneladas anuales de CO2 gracias al aprovechamiento de la energía solar durante las horas de insolación. «Esa cantidad equivale a las emisiones anuales de unos 4.200 coches diésel, al consumo eléctrico de 3.560 hogares españoles o al efecto compensador de un bosque mediterráneo de 42.000 árboles con una superficie equivalente a 2,3 veces la extensión del Entorno de Interés Protegido de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Málaga».

Igualmente, prevén que estas medidas generen unos excedentes energéticos que acaben impulsando nuevas tecnologías de movilidad sostenible, producción de hidrógeno y sistemas de almacenamiento para así cubrir las necesidades en horario no solar de las instalaciones académicas. «Esto convierte a la Universidad de Málaga en un centro abierto de investigación y aplicación sobre fuentes renovables y tecnologías de eficiencia energética», expresan.