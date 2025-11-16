Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de los paneles solares actualmente instalados en el complejo deportivo de la UMA. SUR

La Universidad de Málaga volverá a licitar con mejoras la instalación de una red de autoabastecimiento eléctrico al quedar desierto el concurso

La única oferta quedó excluida por presentar la documentación 1 minuto y 32 segundos tarde

Susana Zamora

Susana Zamora

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

Los planes de la Universidad de Málaga (UMA) para crear un red propia de suministro eléctrico, que permita reducir drásticamente sus costes energéticos, ha sufrido ... un contratiempo después de que el concurso de adjudicación de este ambicioso proyecto haya quedado desierto. Así ha sido declarado después de que la única oferta (GSL Solar Lighting) llegara tarde, exactamente, 1,32 segundos sobre la hora límite el pasado 20 de octubre, para presentar la documentación, lo que obligará ahora a la institución académica a relanzar el proceso y extender el cronograma general al menos dos meses. «Nos consta que ese día la empresa comenzó a subir la documentación en torno a las cinco de la tarde, pero coincidió con la caída mundial de Amazon Web y eso provocó que el sistema se quedara colgado y cuando fueron a concluir el proceso ya se habían excedido del tiempo; por poco, pero quedaron fuera», ha explicado Salvador Merino, vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UMA.

