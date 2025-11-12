Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El dietista-nutricionista Aitor Sánchez charla con el periodista de SUR Alberto Gómez.

El dietista-nutricionista Aitor Sánchez charla con el periodista de SUR Alberto Gómez. ÑITO SALAS
Aula de Cultura SUR

«Los ultraprocesados tienen un precio de risa porque sus ingredientes no valen nada»

Aitor Sánchez, divulgador, nutricionista y autor del blog 'Mi dieta cojea', asegura que comer bien consiste en incluir verduras en las comidas principales, que los postres sean frutas, beber agua y mejorar los desayunos

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:05

Comenta

Aitor Sánchez es uno de los grandes divulgadores científicos del país. Dietista-nutricionista, tecnólogo alimentario y autor del seguidísimo blog Mi dieta cojea, este jueves ... ha protagonizado un nuevo encuentro del Aula del Cultura de SUR, organizada por este periódico con el patrocinio de Fundación Unicaja y Cervezas Victoria. Durante más de una década, ha combatido los bulos alimentarios con rigor, buen humor y un lenguaje sencillo con el que trata de explicar a la ciudadanía la importancia de alimentarse adecuadamente. Sánchez es, además, autor de dos libros: 'Mi dieta cojea' (2016) y 'Mi dieta ya no cojea' (2018). En esta concurrida sesión, ha puesto toda su sapiencia científica y culinaria al servicio de los asistentes al acto. Así, ha señalado que los alimentos ultraprocesados, es decir, «la bollería industrial, las galletas, los cruasanes del supermercado tienen un precio de risa porque sus ingredientes no valen nada».

