En la imagen, a la derecha, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, junto al edil de Derechos Sociales, Paco Cantos, en el pasado pleno. P. R. Q.
Trini Hernández: «Los coches de Málaga entrarán en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta que vayan al desguace»

Urbes como Madrid o Granada han copiado a Málaga para que los automóviles 'empadronados' no tengan restricciones. Rapapolvo del PP y del PSOE al portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, por querer retrasarla

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:16

Cuando los malagueños miran con pavor la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital, que entra en vigor el ... 30 de noviembre tras el año de gracia, la concejala de Movilidad, Trini Hernández, asegura lo siguiente: «Todos los coches matriculados en Málaga capital podrán entrar en la ZBE hasta que vayan al desguace», como explicaba a este periódico. Esta medida salva a los automóviles 'empadronados' en Málaga capital antes del 30 de noviembre de 2024, fecha en la que entró en vigor la normativa. Hernández hace hincapié en que este precepto es la que se adopta en la ordenanza y que no habrá cambios en Málaga a no ser que una ley de superior rango, estatal o autonómica, que obligara a hacerlo.

