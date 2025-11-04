Trini Hernández: «Los coches de Málaga entrarán en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta que vayan al desguace»

Cuando los malagueños miran con pavor la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital, que entra en vigor el ... 30 de noviembre tras el año de gracia, la concejala de Movilidad, Trini Hernández, asegura lo siguiente: «Todos los coches matriculados en Málaga capital podrán entrar en la ZBE hasta que vayan al desguace», como explicaba a este periódico. Esta medida salva a los automóviles 'empadronados' en Málaga capital antes del 30 de noviembre de 2024, fecha en la que entró en vigor la normativa. Hernández hace hincapié en que este precepto es la que se adopta en la ordenanza y que no habrá cambios en Málaga a no ser que una ley de superior rango, estatal o autonómica, que obligara a hacerlo.

El próximo 30 de noviembre, el Ayuntamiento de Málaga podrá empezar a multar a vehículos de fuera de la capital que la incumplan: los autorizados en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) serán los que tengan etiqueta CERO, ECO, C y B. La ZBE comprende un espacio de 437 hectáreas de circulación limitada y estará controlada por 53 puntos y 97 cámaras.

Como explicaba la concejala de Movilidad hay ciudades como Madrid y Granada que han realizado cambios en su ordenanza para copiar en cierta medida el modelo de Málaga en lo que supone dejar entrar en la ZBE a todos los vehículos que estén 'censados' en la ciudad.

«En la Federación Española de Municipios y Provincias de España (FEMP) di una charla al respecto y muchas ciudades mostraron el interés por ponerlo en marcha favoreciendo a sus ciudadanos en la ZBE porque la normativa hay que cumplirla, y esta es una forma de hacerlo», indicaba.

Ampliar El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, durante el pasado pleno. Ñito Salas

Debate en el pleno. El rapapolvo del PP y el PSOE al portavoz de Con Málaga

Curiosa fue la marcha atrás de Con Málaga en el pasado pleno, cuando defendían que no se pusiera aún en marcha la ZBE en Málaga hasta que no se habilitaran otras medidas como la mejora del transporte público o aparcamientos disuasorios.

Esta moción le valió a su portavoz, Nico Sguiglia, escuchar una retahíla de críticas tanto del PP, Trini Hernández, como del PSOE, Jorge Quero. Curiosamente, aunque en el debate tampoco coincidía con el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, cuyo partido tiene la ZBE de Málaga recurrida, en buena parte del fondo sí lo hacían ya que la coalición de Podemos e IU ha acabado esgrimiendo el mismo razonamiento para retrasarla: que afecta las personas con menos recursos económicos.

El socialista Quero le espetó a Sguiglia que estaba siempre con un pie dentro y otro fuera en el carro, «si me va bien, me subo y si me va mal, me bajo» y le puso de ejemplo a su partido, el PSOE, al tiempo que le indicaba que no tenía ideas coherentes ni claras. Subrayó que le sorprendía «el cambio de rumbo de Con Málaga, que hace poco defendía la ZBE de manera clara».

Igual de dura se mostró la concejala de Movilidad y les recordó a los dos ediles de Con Málaga que cuando tramitaban la ordenanza la habían criticado porque decían que era que «era demasiado laxa, y ahora quieren ser más laxos todavía». Afeó a Sguiglia que no se hubiese estudiado la ordenanza y que no supiera que las furgonetas para ir a trabajar son N1 y esas sí pueden pasar por la ZBE de Málaga. En fin, todavía se preguntan en ambos partidos por qué Sguiglia se metió en ese jardín.

El objetivo, un año para aprender. Trini Hernández aprueba con buena nota

Decía el otrora portavoz popular Diego Maldonado, el que respetaban tanto en la oposición como en sus filas, rara avis en estos tiempos, que los concejales de nuevo cuño si no habían aprendido en un año ya no lo iban a hacer. Lo decía a cuenta de algún patinazo del alcalde Paco de la Torre cuando eligió a independientes que salieron rana. Pero, quien hasta la fecha está demostrando que da la talla, y mucho, es la concejala de Movilidad, Trini Hernández, que forma parte del grupo de las cuatro concejalas tecnócratas, de las que no se puede decir lo mismo de todas.

Aguantó imbatible la crisis del exgerente de Smassa Manolo Díaz y los «errores administrativos por costumbre», una frase maldita que le persiguió por mucho tiempo, de la que dijo arrepentirse de haberla dicho, pero los que la escuchamos agradecimos el alarde de honestidad que manejó en estos tiempos oscuros de la política.

También se agradeció sobremanera en el pasado pleno cuando cuando la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, que lleva una década creciendo a pasos agigantados dijo lo siguiente: que el cribado del cáncer de mama era «un error que no se tenía que haber producido, y que deseamos que no se vuelva a producir y trasladamos nuestro cariño y solidaridad a todas las mujeres, que es lo único que importa a este equipo de gobierno». La de veces que hacen falta voces más valientes, y políticos que dejen de esconderse dentro del caparazón como esos niños que se tapan los ojos y se creen que así nadie les ve.

Lo que le pasa a Trini Hernández, como decía la IA de Lola Flores en el famoso anuncio, es que se le ven hasta las costuras. Afortunadamente. Esa forma de hacer política, conjugando la profesionalidad con la honestidad, es tan poco frecuente que cuando se escucha un discurso con fundamento, con cierta carga política –inevitable siendo del equipo de gobierno del PP– provoca asombro por las pocas veces que se les escucha a los concejales en el salón de plenos debatiendo con forma y fondo y sin entrar en el odioso, patético e infantil 'y tú más'.

Que sí, que Trini Hernández es independiente, que lo sigue siendo, y que nadie sabe, y ella no lo ha dicho, si quiere seguir siendo concejala de Movilidad para el próximo mandato municipal, pero que parece que esta vez el alcalde haciendo de director de recursos humanos ha dado en la diana.