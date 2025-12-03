Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de la Plaza Mitjana. SUR

Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona

Los residentes habían abierto un nuevo procedimiento al considerar que persistía un ruido insoportable en la plaza y calles aledañas. Los informes e imágenes aportados desmontan este extremo

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:37

Comenta

Cabe un último recurso pero parece poco probable que el asunto de los ruidos relacionados con la hostelería y el ocio en la céntrica Plaza ... Mitjana tenga mucho más recorrido. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga ha considerado probado que el Ayuntamiento ha cumplido con la ejecución de la histórica sentencia que le obligaba a compensar a los vecinos denunciantes y a mantener el control del ruido en la zona.

