Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona

Cabe un último recurso pero parece poco probable que el asunto de los ruidos relacionados con la hostelería y el ocio en la céntrica Plaza ... Mitjana tenga mucho más recorrido. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga ha considerado probado que el Ayuntamiento ha cumplido con la ejecución de la histórica sentencia que le obligaba a compensar a los vecinos denunciantes y a mantener el control del ruido en la zona.

La sentencia, ratificada por el TSJA en 2022, determinó que el Ayuntamiento de Málaga no actuó adecuadamente para controlar el ruido, lo que resultó en una indemnización para algunos de los residentes demandantes. El texto legal reconocía que hubo una vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos debido al ruido en la zona de ocio nocturno. En concreto, se vulneró el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. Se estableció una indemnización de 13.440 euros para tres de los cinco vecinos que iniciaron las demandas originales, aunque el TSJA estimó el recurso del ayuntamiento al excluir a dos de ellos.

Los vecinos se quejaban de que la situación se repetía

Al año siguiente, los vecinos concernidos consideraban que el Ayuntamiento no cumplió con lo establecido por el juez, especialmente en lo que a padecer niveles acústicos intolerables y a no tener garantizado el descanso respecta, y volvieron a acudir a la justicia, que ahora cierra el asunto avalando que se ha desarrollado completamente la sentencia del TSJA. Para llegar a tal determinación el juez ha recabado diversos informes policiales, testimonios sobre mediciones acústicas, etc.

El Consistorio también ha ido abonando las cantidades impuestas por vecino y año, aunque los equipos jurídicos de los residentes consideraban que primero había que haber empezado por garantizar umbrales de ruido tolerables.

El auto de 1 de diciembre

El auto último, de 1 de diciembre, al que ha tenido acceso SUR es claro: «Declarar ejecutada, en sus propios términos la sentencia 380/2021 [...] y, en consecuencia, procede su archivo, dejándose testimonio suficiente en el proceso principal, y efectuando las anotaciones oportunas en el libro correspondiente. Por último, se imponen las costas del incidente al Ayuntamiento de Málaga en cuantía máxima de 5.000 euros [...]».

El juez concluye que se ha dado cumplimiento a toda las obligaciones y da por concluida la de seguir indemnizando a los vecinos.

Durante el procedimiento, el Consistorio ha aportado informes emitidos por hasta cuatro áreas implicadas, incluidos agentes de la Policía Local. Los otros tres son de Gestrisam, Comercio y Medio Ambiente.

El ruido cero no existe

«La labor de la Administración, en el ejercicio de sus competencias, de vigilar y sancionar a los establecimientos de ocio y hostelería que no lo hagan, no puede llevarse al extremo de impedir absolutamente dicha actividad [...] La actuación llevada a cabo ha reducido enormemente y con evidente diferencia, lo que había al tiempo de la interposición del contencioso», se detalla.

«Es evidente [...] que es imposible el ruido cero [...] Lo que se establecía en la sentencia es la adopción por parte de la Administración de que se adoptasen medidadas para evitar [...] las marabuntas o aglomeraciones de personas sin control bebiendo y formando escándalo y ruido insoportable, como se daba con anterioridad. Este juez recuerda que causaba sonrojo ver aquellas imágenes. Pero las imágenes, unidas a los informes aportados por el Ayuntamiento [...] demuestran que los recurrentes faltan a la verdad cuando sostienen que la situación es idéntica a la que había entonces. Y mucho menos es peor [...] Nada de eso. La situación en plaza del Marqués del Vado Maestre y en la calle Luis de Velázquez no es parad nada la que había antes del dictado de la sentencia», se expresa.

Detalle de actuaciones

El Ayuntamiento adjunta con todo tipo de detalle las actuaciones e inspecciones llevadas a cabo en 2019, 20, 21, 22, 23 y 34 en los restaurantes y negocios de la zona, que incluye todas las calles aludidas y en algunas otras. El año de máxima actividad de control fue en 2022, con 4.077 intervenciones.