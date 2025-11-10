Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grietas en la calzada de Cristo de la Epidemia. SUR
Cosas de la ciudad

Los tres tristes (problemas) de Cristo de la Epidemia

Los vecinos lamentan las grietas profundas en la calzada, el incivismo a la hora de tirar muebles y las aceras pegajosas

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Una de las calles que salvaguarda la pureza de la capital tiene varios contratiempos. Calle Cristo de la Epidemia, una de las arterias más transitadas ... hacia el centro, se encuentra actualmente en un estado de emergencia, lo que ha generado preocupación y malestar entre los vecinos, que ya cuentan lamentaciones en los últimos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  4. 4 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  5. 5 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  6. 6 Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen
  7. 7

    Actuar para malvivir: el 77% de los actores cobra menos de 12.000 euros al año
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los tres tristes (problemas) de Cristo de la Epidemia

Los tres tristes (problemas) de Cristo de la Epidemia