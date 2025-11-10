Los tres tristes (problemas) de Cristo de la Epidemia

Una de las calles que salvaguarda la pureza de la capital tiene varios contratiempos. Calle Cristo de la Epidemia, una de las arterias más transitadas ... hacia el centro, se encuentra actualmente en un estado de emergencia, lo que ha generado preocupación y malestar entre los vecinos, que ya cuentan lamentaciones en los últimos meses.

Las grietas profundas que atraviesan la calzada, la acumulación de muebles abandonados en plena vía pública y las aceras pegajosas son solo algunos de los problemas que afectan a esta zona, convirtiéndola en un foco de incomodidad y peligro para los residentes.

Las grietas, algunas de gran tamaño, son un claro ejemplo de la falta de mantenimiento de la vía. Estos huecos, que con el tiempo se han ido ampliando, no solo deterioran el aspecto estético de la calle, sino que también representan un riesgo para quienes transitan por allí, tanto peatones como conductores. Los conductores deben maniobrar con cautela para evitar daños a sus vehículos, mientras que los peatones deben caminar con precaución para evitar accidentes.

Por otro lado, otro de los problemas que más irrita a los residentes es el incivismo presente en la zona. Muchos muebles y objetos de desecho son abandonados en plena vía pública, lo que agrava aún más el caos en la calle. Esto no solo contribuye a la suciedad y la desorganización, sino que también favorece la proliferación de plagas y genera una sensación de abandono que afecta el bienestar de los vecinos.