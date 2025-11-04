Tres caballos de los coches de Málaga seguirán trabajando de lo mismo en Sevilla y Huelva

No todos los caballos que trabajaban en los coches de Málaga disfrutarán de una mejor vida tras la eliminación de las licencias en la capital. ... Aunque el Ayuntamiento apeló al bienestar animal para acabar con el servicio a principios del pasado mes de octubre, tres de los animales seguirán trabajando en lo mismo en las ciudades vecinas de Sevilla y Huelva.

Según ha podido conocer este periódico, tres de los 25 equinos han sido adquiridos por cocheros de las ciudades andaluzas para reforzar esta actividad turística. El santuario de caballos 'A Better Life 4 Horses', que ha logrado quedarse con 16 de esos animales, intentó adquirirlos también para evitar que siguieran trabajando, pero ya fue tarde. «Nos enteramos tarde y ya los habían vendido», explica su fundadora, la exjinete profesional Signe Froslee.

De los 25 animales que trabajaban en la capital en esta última etapa (se desconoce qué ha pasado con los caballos que dejaron de trabajar en etapas anteriores), 16 los ha comprado la asociación antequerana, tres seguirán trabajando en las referidas ciudades andaluzas y de los tres restantes también se desconoce cuál será su destino. Los cocheros han apuntado que los quedarán ellos, aunque no hay certezas sobre su estado o mantenimiento actual.

Como avanzó SUR, el santuario 'A Better Life 4 Horses', ubicado en Antequera, ha adquirido 16 de los 25 que han estado trabajando hasta este mes de octubre para evitar que acaben en el matadero. Aunque los cocheros se han negado a cederlos, la asociación animalista ha pagado más de 22.000 euros para quedarse con ellos y que puedan tener una mejor vida a partir de ahora.

El centro privado en el que ya descansan quince –el último está previsto que llegue esta misma semana– es dirigido por la exjinete profesional Signe Froslee, que se dedica a recoger y cuidar caballos abandonados o maltratados desde 2022. La adquisición ha podido realizarla gracias a fondos propios, a la ayuda prestada por la asociación Burrito y Caballo Libre de Mijas y de diferentes empresas y personas particulares. «Lo importante es que ahora podrán descansar y vivir una buena vida», resumía la voluntaria danesa.

Pese a ello, queda la duda lógica sobre el futuro de los tres restantes. Cabe recordar que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció el pasado lunes 6 de octubre el fin de los coches de caballos como actividad turística «pensando en el bienestar y la seguridad de los animales» y que desde entonces el Consistorio se ha limitado a decir que «los caballos y los carruajes son propiedad de los caballistas, no del Ayuntamiento» y que «del tema de los caballos deben informar ellos mismos». Tampoco hay que olvidar que antes de dar este paso, cada uno de los titulares de las licencias han sido indemnizados con 125.380,48 euros para adelantar el fin de la actividad, previsto para dentro de diez años.

Diferentes problemas

Los animales que han llegado al santuario se encuentran gordos y con brillo en el pelo, aunque con los cascos en mal estado. «Uno llevaba sin herrar ocho meses, otro estaba con la cara llena de cicatrices y otro con una infección de orina», resumía Signe. Todos ellos «han llegado muy cansados; uno llevaba haciendo el mismo trabajo desde 2007 y no se había tumbado desde entonces porque no tenía un paddock disponible».

A partir de este momento, los 16 animales disfrutarán de una merecida jubilación y formarán parte de un proyecto educativo que quiere poner en marcha 'A Better Life 4 Horses': ayudar en la recuperación de niños que hayan sufrido agresiones, bullying o cualquier tipo de problema en el ámbito familiar. «En ningún caso los vamos a regalar ni vender; estarán siempre con nosotros», revelaba.