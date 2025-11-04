Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Signe Froslee junto a algunos de los caballos. Ñito Salas

Tres caballos de los coches de Málaga seguirán trabajando de lo mismo en Sevilla y Huelva

La asociación de Antequera que ha comprado a 16 de los animales trató de hacerse con ellos, pero ya se habían vendido

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:19

No todos los caballos que trabajaban en los coches de Málaga disfrutarán de una mejor vida tras la eliminación de las licencias en la capital. ... Aunque el Ayuntamiento apeló al bienestar animal para acabar con el servicio a principios del pasado mes de octubre, tres de los animales seguirán trabajando en lo mismo en las ciudades vecinas de Sevilla y Huelva.

