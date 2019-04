Cosas de la Ciudad Travesía de Maqueda: piden el rebaje de una acera nueva Obras del nuevo acerado que el Ayuntamiento realiza en Maqueda. La mejora del acerado, en el distrito de Campanillas, era una actuación reclamada por los vecinos ante el mal estado que presentaba e incluso la ausencia de zonas por donde transitar con seguridad JOSÉ MANUEL ALDAY Lunes, 22 abril 2019, 08:55

La mejora del acerado en la travesía de Maqueda, en el distrito de Campanillas, está siendo realizada por el Ayuntamiento, una actuación que venía siendo reclamada por los vecinos desde hace tiempo ante el mal estado que presentaba e incluso la ausencia de zonas por donde transitar con seguridad los peatones. La obra por fin se está ejecutando pero una vecina de Santa Rosalía Maqueda, Ana del Pozo, no se muestra conforme con el resultado final porque, según indica, hay una zona que no se ha ejecutado teniendo en cuenta el paso de personas con movilidad reducida o enfermos que precisen de ir en sillas de ruedas. «Las obras las hemos recibido muy bien porque eran muy necesarias, además se ha arreglado un muro que amenazaba con caer y se han realizado una serie de actuaciones que veníamos solicitando y que por fin se están realizando, pero bajo mi punto de vista y la de otras personas que tienen problemas de movilidad reducida o que tienen que desplazar a enfermos en sillas de ruedas, hay un tramo que lo han dejado incompleto, porque existe un punto donde la acera no se ha rebajado y unido con el otro extremo de la acera y no podemos pasar por allí, ya que existe una pendiente que dificulta el paso con sillas de ruedas», indica.

Una cuestión que a su entender «tendría fácil arreglo, ya que solo habría que picar un poco más y salvar esa inclinación de modo que podamos pasar». La petición asegura Ana del Pozo que se la ha hecho llegar a la concejala de Movilidad para que la tenga en cuenta, ya que considera que se trata de algo «que no se ha previsto y que nos va a afectar a las personas con movilidad reducida».

Detalle del desnivel de la acera nueva con una calle. Suciedad en un estanque. Bolsas y papeles. / SUR

Parque de Huelein: queja por la suciedad

Se queja un lector de lo sucio que encuentra el parque de Huelin, y se refiere tanto a la zona de los lagos como al resto de este amplio espacio de ocio del distrito de la Carretera de Cádiz y en particular al recinto infantil donde acuden los niños para jugar. «El parque de Huelin está lleno de basura, hay palomas muertas, la zona de los lagos están llenas de porquería, agua verde. No podemos pasear ni disfrutar de la zona con nuestros niños. La zona infantil sucia con colillas... Es para que el Ayuntamiento hiciera algo teniendo en cuenta que viene una primavera y verano para disfrutar de nuestras zonas verdes!». Sin duda. Y también se lo tienen que hacer mirar los que ensucian y los que arrojan las colillas en el parque infantil.