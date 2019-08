Un trámite agilizará los permisos especiales para que los vehículos accedan al Centro de Málaga Inicialmente se colocaron pilonas retráctiles que fueron reemplazadas por un sistema de lectura de matrículas. / SUR El Consistorio establece una serie de supuestos en los que bastará con la presentación de una declaración responsable ante el Área de Movilidad o en las ventanillas municipales JESÚS HINOJOSA Málaga Viernes, 9 agosto 2019, 15:14

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este viernes, en la Junta de Gobierno Local, la puesta en marcha de un trámite que va a agilizar los permisos especiales que concede el Área de Movilidad para que vehículos puedan acceder a la zona central del casco antiguo en la que la circulación está limitada a residentes, carga y descarga y vehículos de transporte público. Para ello se implementaron hace años unos puntos de acceso dotados con un sistema de lectura de matrículas que sancionan a aquellos coches que entren en las zonas restringidas sin los permisos necesarios.

El trámite, avalado por la nueva Ordenanza de Movilidad que entrará en vigor próximamente, una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, consiste en que se va a permitir el acceso con la mera presentación de una declaración responsable, un documento que no requiere una respuesta expresa previa del Ayuntamiento para la autorización correspondiente. No obstante, este método por declaración responsable solo podrá aplicarse a una serie de supuestos que son vehículos asociados a residentes, propietarios y arrendatarios de viviendas o plaza de garaje, vehículos asociados a distribuidores de mercancías y comerciantes, vehículos asociados a empresas de reparto, vehículos eléctricos, vehículos que trasladen habitualmente a personas que por razones de salud y movilidad necesiten acceder, vehículos conducidos o que porten a personas con movilidad reducida, vehículos de servicios, vehículos nupciales y vehículos de sustitución, entre otros.

Este procedimiento entrará en vigor cuando la nueva normativa que lo recoge se publique en el BOP

En cambio, seguirá siendo necesaria la autorización expresa previa del Área de Movilidad en los casos de montajes, escenarios, carpas, exposiciones y similares; mudanzas; obras y trabajos diversos (mantenimiento, pintura, etc.); y vehículos asociados a museos y teatros (referidos a la necesidad de realizar trabajos, tareas o actividades en la zona). Esta declaración responsable deberá presentarse de forma preferente ante el Área de Movilidad o en las ventanillas municipales, si bien su aplicación no entrará en vigor hasta que no se publique la nueva Ordenanza de Movilidad en el BOP. Así lo remarcó el concejal de Movilidad, José del Río, quien explicó que este procedimiento empezará a funcionar cuando se lleve a cabo la publicación de la ordenanza y de la modificación del decreto respecto a los accesos del Centro que lo recoge.