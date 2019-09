Los trabajos para sacar los restos arqueológicos del metro tardarán cuatro meses Trabajos para proteger los restos en la glorieta de Manuel Alcántara, antes de extraerlos. / Ñito Salas La consejera de Fomento defiende que estos serán los primeros vestigios no catalogados como BIC que se van a conservar en la historia de la construcción del suburbano IGNACIO LILLO Málaga Miércoles, 4 septiembre 2019, 12:39

La empresa especializada Chapitel, contratada por la Ute Metro Conexión (Sando-Acciona) tendrá un plazo de cuatro meses para llevar a cabo la extracción de los restos arqueológicos que serán conservados en un tramo del túnel próximo a donde aparecieron. Así lo ha anunciado esta mañana la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en una comparecencia específica solicada por el PSOE en comisión parlamentaria. Tal y como adelanta SUR hoy, los técnicos ya han iniciado las labores de protección de los vestigios mejor conservados, que son los que estaban bajo la glorieta de Manuel Alcántara, en el arranque de Armengual de la Mota con la avenida de Andalucía, que serán objeto de conservación, puesta en valor y exposición al público, conforme a la resolución emitida por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico el pasado 23 de julio. Ello se produce una vez recibida la autorización de Cultura para que los elementos y estructuras seleccionadas puedan serán objeto de estabilización (que es la fase actual), así como su extracción, embalaje, transporte y almacenamiento. Esta fase concluirá a finales de diciembre o principios de enero, aunque mientras la construcción podrá continuar en la traza principal, frente a El Corte Inglés y Hacienda.

Carazo puso de relieve que los restos serán almacenados en el primer nivel del túnel bajo Callejones del Perchel, en una zona próxima a la calle Malpica, donde se localiza la muralla nazarí, que también se mostrará en el futuro espacio museístico del metro, también en este mismo emplazamiento. Se trata de un nivel del túnel que está libre, ya que los trenes circularán por el segundo y el tercer nivel. Se ha optado esta localización, precisamente, por la proximidad al citado torreón, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), y que fue objeto de un caro y costoso trabajo de apeo, consolidación e integración en el subterráneo durante 2014 y 2015. Así, se aunará la puesta en valor de los restos hallados desde marzo del presente año en la avenida de Andalucía, correspondientes al arrabal de Attabanim, que data de los siglos XI y XII, y la visualización de la propia muralla nazarí (originaria del S.XIII) en un mismo espacio. Según la consejera, con este proyecto se dará respuesta también al «compromiso incumplido» del anterior Gobierno para la puesta en valor de los restos, que no llegó a materializar ni a definir a través de un proyecto.

Ante las críticas de la parlamentaria socialista Beatriz Rubiño, que acusó al Gobierno de arrasar con los restos sin respeto por el pasado de la ciudad, la consejera advirtió que la resolución adoptada por Cultura no tiene precedente en la historia de las obras del metro, puesto que es la primera vez que se conservan unos restos pese a no tener la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC). Con anterioridad también fueron desafectados (esto es, retirados sin más) hallazgos arqueológicos de época romana y musulmana en diversos puntos. De hecho, una resolución de Cultura de julio de 2012 sobre restos similares a los actuales hallados en Albert Camus, o sea, en la misma zona, determinó que no era necesario protegerlos ni conservarlos.