Trabajadores del servicio de ambulancias del aeropuerto de Málaga se manifiestan por impagos en sus nóminas

Trabajadores de las ambulancias que dan servicio al aeropuerto de Málaga se manifestaron este viernes en la entrada que da acceso al control de seguridad. ... La razón, según denunciaron, el impago de varias nóminas correspondientes al mes de septiembre y octubre. El problema, según detallaron los responsables de Comisiones Obreras (CC OO), radica en el cambio de concesión de una empresa a otra.

Aena sacó a concurso este servicio y la nueva concesionario empezó a operar en noviembre, subrogando los antiguos empleados. Francisco Aranda, el coordinador del sector de Carreteras y Logística de CC OO, denuncia a SUR que la antigua empresa «se ha desentendido de los trabajadores y ha dejado de pegarles, y ahora no da señales de vida».

Este conflicto ya está en los juzgados. Los trabajadores han firmado la correspondiente denuncia y todo parece encaminado al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). Aranda apela a Aena para que se presente como responsable subsidiario.

En esta línea, defiende que la operadora aeroportuaria adelante el dinero adeudado a los trabajadores. «Lo pueden hacer con el dinero retenido que iba para la antigua empresa, que ha dejado de prestar el servicio», resalta.