Una imagen de la protesta de este viernes, en el aeropuerto de Málaga. SUR

Trabajadores del servicio de ambulancias del aeropuerto de Málaga se manifiestan por impagos en sus nóminas

El cambio de concesión de una empresa a otra ha dejado salarios a deber en al menos nueve empleados

Matías Stuber

Matías Stuber

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:48

Trabajadores de las ambulancias que dan servicio al aeropuerto de Málaga se manifestaron este viernes en la entrada que da acceso al control de seguridad. ... La razón, según denunciaron, el impago de varias nóminas correspondientes al mes de septiembre y octubre. El problema, según detallaron los responsables de Comisiones Obreras (CC OO), radica en el cambio de concesión de una empresa a otra.

