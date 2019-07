Los trabajadores califican de «éxito» el seguimiento de la huelga de ambulancias en Málaga Protesta de los trabajadores. / SUR CC OO critica al SAS por no haber avisado a los pacientes que no iban a ser recogidos este miércoles por el paro ÁNGEL ESCALERA Málaga Miércoles, 31 julio 2019, 13:52

Los trabajadores han calificado de «exito» el seguimiento del primer día de la huelga indefinida del sector de las ambulancias en Málaga. Los profesionales reclaman mejoras laborales y económicas y que en el convenio se incluyan las condiciones recogidas en sentencias judiciales ganadas en tribunales de Málaga y Sevilla. En un principio, el paro se iba a llevar a cabo en Málaga, pero se desconvocó para tratar de conseguir un acuerdo regional. Al no haber sido posible, la huelga tiene carácter andaluz e indefinido los lunes, miércoles y viernes en las ocho provincias de Andalucía.

En el caso de Málaga, el paro se lleva a cabo en la empresa Asistencia Sanitaria Malagueña (ASM). El presidente del comité de empresa de ASM, Juan José del Campo Cerván (CC OO), ha dicho a SUR que los servicios mínimos se están cumpliendo con normalidad. Los servicios mínimos fijados contemplan el 50 por ciento del transporte programado y el cien por cien en la asistencia de urgencias y emergencias y de pacientes altamente dependientes. También se cubrirán al cien por cien los traslados en caso de tratamientos oncológicos (radioterapia y quimioterapia), hemodiálisis y traslados urgentes diferidos intercentros y de pacientes críticos, así como las altas hospitalarias que se generen en los servicios de atención urgente.

Del Campo Cerván ha criticado al SAS por no haber avisado de la huelga a los pacientes que hoy no iban a ser recogidos al estar incluidos en el 50 por ciento del transporte programado no incluido en los servicios mínimos.

Los trabajadores que no tenían hoy servicios mínimos han participado en una marcha de protesta desde la puerta de la Delegación Provincial de Salud, en la calle Córdoba, hasta la puerta del Hospital Regional (antiguo Carlos Haya).