Un detalle del proyecto presentado por UAX. SUR

Paco de la Torre sobre el proyecto de la UAX para la antigua cárcel: «Al entorno no le viene mal un componente educativo potente»

PSOE y Con Málaga critican lo que consideran una privatización de un inmueble público y lugar de Memoria en tanto que Vox subraya que es una buena propuesta para revitalizar el barrio y no lastras las arcas públicas

Chus Heredia

Chus Heredia

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:18

Comenta

El proyecto de la UAX de establecer un gran centro educativo con FP, escuela de negocios y preparación para el examen MIR en la cárcel de Cruz de Humilladero adelantado este viernes por SUR ... no ha tardado en generar reacciones políticas. La Universidad Alfonso X El Sabio prevé una inversión en el histórico inmueble que ronda los 20 millones de euros y que Urbanismo ve con buenos ojos, si bien debe salir a concurso público.

