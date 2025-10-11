Paco de la Torre sobre el proyecto de la UAX para la antigua cárcel: «Al entorno no le viene mal un componente educativo potente»

El proyecto de la UAX de establecer un gran centro educativo con FP, escuela de negocios y preparación para el examen MIR en la cárcel de Cruz de Humilladero adelantado este viernes por SUR ... no ha tardado en generar reacciones políticas. La Universidad Alfonso X El Sabio prevé una inversión en el histórico inmueble que ronda los 20 millones de euros y que Urbanismo ve con buenos ojos, si bien debe salir a concurso público.

De la Torre, receptivo

En esta línea de concurrencia se ha manifestado el alcalde, Francisco de la Torre, este viernes: «Es una iniciativa que la Gerencia de Urbanismo tendrá que estudiar para darle respuesta mediante un concurso. Irá haciendo los deberes para que la cárcel tenga la mayor utilidad social posible».

El regidor ha recordado las posibilidades legales que ofrecen al respecto de la iniciativa privada y el urbanismo normas como la Lista. «Al entorno no le viene mal un componente educativo potente. Trataremos también de que haya un componente cultural, a ver cómo se puede hacer», ha apostillado.

El PSOE se opone al proyecto en este emplazamiento

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Málaga, Daniel Pérez, ha denunciado que el Partido Popular pretende «volver a poner el patrimonio público al servicio de intereses privados». «La cárcel es un espacio emblemático de la ciudad que debe destinarse a un uso social y ciudadano, tal y como vienen reclamando los vecinos desde hace años, y no convertirse en un nuevo negocio para los amigos del PP», ha añadido, al tiempo que ha recordado que se trata de un espacio protegido como Memoria Democrática.

«No estamos en contra de que las universidades privadas operen en Málaga, pero deben hacerlo con sus propios medios y no ocupando espacios públicos que deberían destinarse a proyectos de carácter social o educativo de acceso universal. Defendemos una política educativa basada en la igualdad de oportunidades y la calidad de la enseñanza pública. La proliferación de universidades privadas, especialmente cuando se impulsan desde instituciones gobernadas por el PP con cesiones de suelo o edificios públicos, no responde a las necesidades reales del sistema universitario en Andalucía, sino a una lógica de privatización encubierta», ha concluido.

Vox celebra el proyecto

La primera en reaccionar fue Yolanda Gómez, viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento: «Celebramos que por fin haya un proyecto para la antigua cárcel de Cruz de Humilladero. Las obras que requerían la rehabilitación de este edificio eran muy costosas. Siempre hemos defendido que hubiera un proyecto por parte de un privado porque había que comprometer mucho presupuesto público en rehabilitación».

La concejala ha recordado que su formación ya presentó una iniciativa para que hubiese un centro de FP que albergase grados tecnológicos, concretamente en ciberseguridad, por la escasez de plazas en la Universidad para cubrir la demanda. «Celebramos que sea un mixto, público-privado y que lleve un componente de innovación y de estudios. Creemos, además, que va a ser muy bueno para el barrio, que le va a dar mucha vida. No estábamos a favor de comprometer un gran presupuesto público como se venía proponiendo por parte de la izquierda», ha incidido.

Con Málaga se opone con vehemencia

Con Málaga, por su parte, anuncia iniciativas contrarias al respecto. Su coportavoz Toni Morillas ha sido tajante: «No vamos a permitir que privaticen la antigua cárcel provincial. Igual que las vecinas se levantaron contra la privatización del Parque del Oeste, lo harán con esta nueva operación privatizadora».

«El alcalde lleva años empeñado en privatizar la antigua cárcel y entregarla a una universidad privada, ahora le vuelve a poner la alfombra roja a a la empresa de la Universidad Alfonso X, controlada por fondos buitre, para que se quede con un espacio que pertenece a toda la ciudadanía. Lo que pretende vender como una rehabilitación es, en realidad, una operación a la carta para favorecer intereses privados y seguir desmantelando el patrimonio público de Málaga. Convertir un espacio singular y emblemático y lugar de memoria y dignidad en una escuela de negocios es una traición a los vecinos y vecinas de Cruz de Humilladero que llevan más de una década reclamando su uso público. Esta decisión revela el modelo de ciudad del PP: una Málaga hecha para el negocio y no para su gente», ha apostillado.