De la Torre sale en defensa de Pablo Casado: «Es un tema que queda en nada» Moreno, Casado, De la Torre y Bendodo, en una imagen de archivo. / SUR El alcalde, que apoyó al ahora presidente del PP en su carrera por liderar el partido, insiste en que «no tiene ningún título adquirido de forma ilegítima» JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 7 agosto 2018, 14:03

A preguntas de los periodistas, el alcalde, Francisco de la Torre, ha salido este martes en defensa del presidente del PP, Pablo Casado, en relación a la investigación judicial que se realiza respecto al máster que realizó en la Universidad Juan Carlos I de Madrid, y que ha pasado al Tribunal Supremo. Para De la Torre, que mostró públicamente su apoyo a Casado durante la campaña interna de los populares para relevar a Mariano Rajoy, «es un tema que queda en nada». «Lo que hizo son unos cursos previos de un doctorado. No tiene ningún título adquirido de forma ilegítima, no culminó el proceso para llegar a obtener el título, no ha conseguido nada que le sirva con esos cursos», ha remarcado el alcalde.

La pregunta de los periodistas convocados para la presentación del puente peatonal para la desembocadura del Guadalhorce en el Ayuntamiento también iba dirigida al presidente provincial del PP y de la Diputación, Elías Bendodo, presente igualmente en el acto. Sin embargo, Bendodo, que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría, la rival de Casado en la carrera sucesoria del PP, no ha respondido y se ha limitado a apuntar que comparte las opiniones vertidas por el alcalde. En tono jocoso, al comprobar que Bendodo no iba a entrar en el asunto, De la Torre ha apuntado: «La próxima vez dejo que hable él primero».