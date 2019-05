De la Torre: «No veo razón para que no haya un apoyo de Ciudadanos» Ayuntamiento, último pleno de la legislatura. Paco de la Torre y Dani Pérez. / MIGUE FERNÁNDEZ El alcalde en funciones afirma que «lo más normal» es que sea su último mandato y fija la mejora de la limpieza y el Auditorio como dos de sus grandes prioridades ANTONIO M. ROMERO Viernes, 31 mayo 2019, 01:29

La resaca electoral de las municipales del pasado 26 de mayo y el escenario de pactos cara a la constitución, el 15 de junio, de los nuevos ayuntamientos de la provincia centró el programa de anoche de 'La Alameda', emitido por 101TV y moderado y dirigido por el director de SUR Manuel Castillo. Un espacio donde los periodistas Javier Recio, María Eugenia Merelo, Alberto Gómez y José Luis García analizaron el tablero político provincial y preguntaron al alcalde en funciones de Málaga, Francisco de la Torre, que entró en directo en conexión desde la sede del PP; su homólogo de Estepona, José María García Urbano; el concejal electo de Adelante Málaga Eduardo Zorrilla –los dos participaron vía telefónica–; el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz y la vicesecretaria general del PSOE malagueño, Fuensanta Lima, que estuvieron en el plató.

«No veo razón para que no haya un apoyo de Ciudadanos (a su investidura como alcalde)», afirmó De la Torre cuando fue preguntado si albergaba algún temor de que la formación naranja pudiera aliarse con los partidos de izquierda. El candidato del PP a la reelección mostró su confianza en contar con el apoyo de los dos concejales liberales y reiteró su oferta a que entren en el equipo de gobierno.

Francisco de la Torre, que reconoció que «lo más normal» es que este sea su último mandato en la Casona del Parque situó como dos de sus grandes prioridades para este mandato la mejora de la limpieza y el proyecto del Auditorio. Junto a ellos, enumeró otras actuaciones como mejorar la seguridad, avanzar en el plan del Guadalmedina y del soterramiento del Paseo de los Curas y Muelle de Heredia, y en que Málaga contribuya a lograr los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU para 2030.

Ciudadanos es la llave de la gobernabilidad en un buen número de municipios de la provincia y en la Diputación. Sobre el papel que jugará la formación naranja se pronunció Díaz, quien sostuvo que el PPes «un socio preferente» para Cs en las negociaciones pero añadió que eso no significa que pueda haber excepciones. Una de ellas, según admitió, es Mijas donde las relaciones entre el popular Ángel Nozal y el liberal Juan Carlos Maldonado no existen, lo que dificulta el acuerdo.

Díaz reconoció que los resultados no han sido buenos en la provincia sobre todo porque no se han cumplido las expectativas generadas, aunque matizó que «lo importante es ser influyentes». El diputado no aclaró sí apoyarán al PP en la Diputación, una institución que cuestionó por su aparato administrativo y político y porque sus integrantes no se eligen directamente por los ciudadanos.

Sobre Juan Cassá, candidato en la capital, el dirigente naranja no aclaró si seguirá como portavoz en el Ayuntamiento, negó que se le hubiera buscado un sustituto como cabeza de cartel y achacó a la rumurología que Cassá vaya a dejar la política municipal. Díaz sí afirmó que el partido «no puede ni debe prescindir» de Alejandro Carballo, que se ha quedado sin acta de concejal.

Por su parte, José María García Urbano, el alcalde más votado de España en ciudades de más de 50.000 habitantes, afirmó que no hay más secreto para conseguir 21 de los 25 concejales que «trabajo, rigor y cumplir lo prometido». García Urbano avanzó que su objetivo ahora es consolidar el modelo de ciudad de estos años con la potenciación del Centro, la senda litoral y acabar con la deuda heredada de la que aún quedan por pagar 120 millones de los 300 que se encontró al acceder a la Alcaldía. «Al día siguiente de pagar la deuda dejaremos el dinero en los ciudadanos el objetivo es reducir al final del mandato los impuestos al 50%», dijo.

Sobre la oferta de Francisco de la Torre de ser el número dos de su candidatura dijo que fue «un honor que el mejor alcalde de España» pensara en él pero que su compromiso ya estaba cerrado con Estepona. Sí dejó abierta la puerta a ser el aspirante a la Alcaldía de la capital en el futuro.

Lima destacó los resultados obtenidos por el PSOE en las municipales en Málaga y no tiran la toalla de poder gobernar en municipios como la propia capital, Torremolinos, Mijas o Vélez-Málaga para lo que negociarán con todos los partidos excepto con Vox. Emplazó a Ciudadanos a pronunciarse claramente y lamentó que la decisión se tome en Madrid: «Ha llegado el momento de retratarse y decidir a quién van a apoyar».

Eduardo Zorrilla reconoció que los datos de la confluencia de IU y Podemos en Adelante Málaga no han sido buenos y llamó a la reflexión y la autocrítica de por qué en la capital y otros puntos de España lo que era una ola de cambio en 2015 se ha convertido cuatro años después en un retroceso. Zorrilla instó a Ciudadanos a que propicie el cambio en el Ayuntamiento de la capital.