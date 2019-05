De la Torre pide el apoyo ciudadano para que Málaga «no se frene» De la Torre, anoche, junto a Bendodo durante el arranque de la campaña electoral / Migue Fernández El candidato del PPelige la zona este, su granero de votos, para abrir una campaña muy abierta en la que ofrece diseñar «entre todos» la Málaga del futuro ANTONIO M. ROMERO Viernes, 10 mayo 2019, 01:23

El estribillo del 'Don´t stop me now' ('No me pares ahora') de Queen resonó anoche con fuerza al término de la intervención de Francisco de la Torre en el arranque de una campaña electoral donde el alcalde de la capital y candidato del PP a la reelección por quinta vez consecutiva destacó la transformación de Málaga durante las dos últimas décadas con gobiernos populares en la Casona del Parque y reclamó el apoyo de los ciudadanos para que la ciudad «no se pare y no se le eche el freno».

En un escenario político muy abierto y donde por primera vez en los últimos 24 años se abre paso la posibilidad de una alternancia en el Ayuntamiento de la capital a consecuencia de factores como la fragmentación del voto en el centroderecha o el desgaste aparejado a la gestión y lsa siglas del PP, De la Torre exhibió optimismo e ilusión en una intervención con una puesta en escena con toques de modernidad.

En el centro del patio del histórico pub Bolivia 41 hoy reconvertido en una casa de vinos, en Pedregalejo, en la zona este de la capital, donde los populares han tenido su tradicional granero de votos ahora amenazado por el empuje de Ciudadanos y Vox, Francisco de la Torre compareció sin chaqueta, arremangado y con un discurso vehemente y apasionado sobre la labor desarrollada en sus 19 años como alcalde y en el proyecto de ciudad que ofrece para «diseñar entre todos la Málaga del futuro».

Para conseguir los apoyos que le permitan seguir con la vara de mando cuatro años más, De la Torre se lo juega todo al valor de su propia marca personal ya que en el acto no hubo ningún elemento en el que aparecieran las siglas del PP más que un pequeño anagrama situado en la parte izquierda de una fotografía suya de gran tamaño que se proyectó en una pared cercana, donde también se exhibió un vídeo de campaña con imágenes de la ciudad.

El regidor, que estuvo acompañado por los miembros de su candidatura, la dirección del partido encabezada por su presidente provincial, Elías Bendodo, y militantes y simpatizantes destacó su «orgullo por la ciudad que hemos construido, de su transformación hasta situarse como una de las primeras de España en modernidad e innovación» así como su proyección internacional y apeló a seguir en esta línea y a la ilusión para garantizar un modelo de ciudad «ambicioso pero solidario, en el que nadie se quede atrás». «Estamos en condiciones de que Málaga siga imparable. Sigamos cambiando Málaga», concluyó.