De la Torre: «Con el impulso que la Junta le ha dado, el metro tiene ahora plazos creíbles» Restos arqueológicos localizados durante las obras del metro. / Migue Fernández El alcalde apoya la solución de Cultura para proteger parte de los restos de la avenida de Andalucía y que las obras puedan seguir avanzando IGNACIO LILLO Málaga Sábado, 27 julio 2019, 00:55

El ritmo de ejecución de las obras del metro en el Centro ha dejado de ser un motivo de queja para el alcalde, Francisco de la Torre, quien años atrás mostró en reiteradas ocasiones su preocupación sobre la parálisis, especialmente en el tajo de la avenida de Andalucía. De ahí que el previsible retraso en la inauguración de la estación Atarazanas hasta los primeros meses del año 2021 tampoco sea un cuestión que le inquiete ya.

«Lo que veo es una gran velocidad, un impulso fuerte al metro por parte de la Junta que antes no se veía, podemos estar seguros de que en 2021 estará listo porque ya no seguirá acumulado retrasos», afirma el regidor malagueño, en declaraciones a SUR. «Las obras tienen un impulso que no tenían antes, los plazos son creíbles, lo que hay que destacar es la credibilidad de las obras que se están desarrollando». Además, puntualiza que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha mantenido hasta ahora la cautela y no ha dado ninguna fecha para este hito.

Como ejemplo de esta nueva apuesta autonómica, De la Torre cita la recuperación de la normalidad en la Alameda Principal, «un cambio importante que en pocos días vamos a notar tanto en el lateral norte como en el sur», esto es, en la parte autonómica y en la municipal. Precisamente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acudirá a la capital el 15 de agosto, primera jornada de la feria, para inaugurar esta actuación.

El concurso de instalaciones y arquitectura de las dos estaciones que faltan –Guadalmedina, frente a El Corte Inglés, y Atarazanas, en la Alameda– fijan un plazo máximo de ejecución de 20 meses; si bien es previsible que los licitadores pujarán con rebajas de tiempo, para hacerse con un contrato valorado en 33,7 millones de euros.

Restos arqueológicos

Sobre el tramo que está más retrasado, el de la avenida de Andalucía, el alcalde confía en que los avances en la superficie también se dejarán notar pronto, y considera «una buena solución» la que la Delegación de Cultura ha dado a los restos arqueológicos, con el paso a un espacio musealizado que, según el regidor, estará dentro de la estación del metro bajo la glorieta de Manuel Alcántara (Guadalmedina). A partir de ese momento, prevé que volverá el «ritmo intenso» para cumplir los plazos.

La futura zona expositiva de los vestigios hallados durante las obras del suburbano mostrará cómo era la trama urbana de Málaga en los siglos XI y XII. El proyecto museológico, sobre el que Cultura y Fomento ya están trabajando, incluirá las piezas más representativas, con los cimientos de una vivienda (de la que viene informando SUR) como eje principal, y varios elementos del mobiliario, tales como un tramo del pavimento, un pozo, un aljibe y el alcantarillado, entre otras. Además, se podrá acceder al levantamiento digital del alzado completo del yacimiento, que se ha hecho en tres dimensiones (al estilo de 'Google Earth'), de manera que los visitantes podrán pasear virtualmente por las antiguas calles andalusíes.