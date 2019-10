De la Torre celebra el respaldo de la Junta al Auditorio y el Guadalmedina Desembocadura del Guadalmedina. / Migue Fernández El alcalde resta importancia que ninguno de estos proyectos cuenten aún con partidas presupuestarias para su ejecución JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 16 octubre 2019, 14:03

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha celebrado este miércoles que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos respalde los proyectos del Auditorio y la integración urbana del Guadalmedina aunque todavía no se hayan reservado partidas presupuestarias para ponerlos en marcha. «En la etapa actual, no es significativo que haya o no haya cantidad. Lo que importa es la postura, la posición de colaboración. La Junta no está diciendo que haya que rehacer el proyecto, lo está aceptando. Acepta el proyecto que tenemos», ha afirmado el regidor respecto al Auditorio.

En cuanto al plan especial para el Guadalmedina, ha recordado que está pendiente de someterse a una evaluación de impacto ambiental de más de un año como informó este periódico (ver SUR 11/9/2019). «El plan para el río está en un plano de avance del estudio de tipo ambiental que nos permite estudiar la complementariedad del Guadalmedina y el soterramiento del tráfico en sus avenidas laterales para plantear soluciones de transporte público. Siempre viene bien esa reflexión y esa apertura de la Junta», ha señalado.

«Lo que me importa es que avancemos juntos tanto en el auditorio como en el Guadalmedina», ha resumido De la Torre, quien ha asegurado que el presupuesto del Ayuntamiento para el año que viene incluirá una pequeña partida para el Auditorio.

Promálaga

Respecto a la investigación judicial sobre el ya despedido director económico de la empresa municipal Promálaga, por el presunto cobro de comisiones ilegales en los contratos realizados por esta sociedad, el alcalde ha admitido que «es algo que no debe pasar nunca» pero ha afirmado que «hemos actuado de manera impecable y ejemplar».