De la Torre y Bendodo escenifican la paz El alcalde y el presidente del PP en Málaga aseguraron haber hablado «por los pasillos» del estadio. :: francis silva Ambos defienden la libertad individual de voto mientras que el presidente del partido asegura que «aquí se ha recibido a todos los candidatos con los brazos abiertos»El alcalde y el presidente del PP en Málaga se dedican todo tipo de piropos en su primer acto juntos tras el congreso nacional JUAN SOTO MÁLAGA. Jueves, 26 julio 2018, 00:05

Lo que el congreso nacional del PP no ha unido, que lo haga el Málaga. El sentimiento por unos colores, los blanquiazules, los del equipo de la ciudad, ayudó ayer a que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, sellaran la paz, o al menos la escenificaran. Una breve conversación «por los pasillos del estadio», tal y como desveló el propio regidor, sirvió para que ambos limaran asperezas después de que el regidor acusara a la dirección provincial de no tratar del mismo modo a todos los candidatos que visitaron la provincia antes del cónclave. «Es posible que no hayan hecho el mismo esfuerzo por todos los candidatos», dijo De la Torre a principios de semana.

En una comparecencia conjunta celebrada en el Estadio de la Rosaleda (a donde acudieron para renovar sus respectivos abonos), ambos dirigentes se mostraron cercanos y se lanzaron todo tipo de elogios. A preguntas de este periódico, Bendodo, que no había querido hacer declaraciones hasta ahora, apuntó que su relación con el alcalde «es magnífica, es cordial, es de lealtad personal e institucional, no solo como presidente de la Diputación Provincial, sino del partido». Más aún, añadió que «nunca van a encontrar una mala palabra mía hacia el alcalde porque es mi alcalde, mi candidato y mi compañero y amigo, porque llevamos trabajando juntos desde el año 1999 y si he aprendido algo de alguien en política ha sido de él».

En este intercambio de piropos (y miradas), De la Torre aseguró que «jamás» ha criticado a otros compañeros «por apoyar a uno o otro» y explicó que con Bendodo siempre ha tenido «una relación porque tenemos una responsabilidad de suma de esfuerzos para colaborar con la ciudad y la provincia que son muy complementarias». Con estas palabras trataba de sofocar un fuego que él mismo creó el lunes al afirmar que «es posible que (el PP provincial) no haya hecho el mismo esfuerzo por todos los candidatos que por el primero que vino, Sáenz de Santamaría».

Tras el turno de los halagos, ambos dirigentes consideraron positivo que cada cual haya podido apoyar al candidato que considerara más adecuado para liderar el partido y confesaron que eso no ha provocado problemas internos porque «esa es la libertad». Sobre este particular, el presidente de la Diputación sostuvo con tono serio: «Aquí han venido todos los candidatos, los hemos recibido con los brazos abiertos y han tenido la oportunidad de explicar su programa. A partir de ahí ustedes nunca van a encontrar una mala palabra mía hacia el alcalde».

Discrepancias internas

Sobre las posibles discrepancias internas que se hayan podido producir en el seno del partido, Bendodo aseguró que no le constan porque ha hablado de forma continua con Esperanza Oña «y todo el proceso se ha llevado con total normalidad». Aprovechando la presencia en el terreno de juego, el presidente hizo una comparación futbolera: es como cuando unos apoyaron a Francia y otros a Croacia durante la Final del Mundial «y no pasa nada». «El Partido Popular -añadió- sale muy reforzado de este congreso; Casado conoce bien la provincia y yo lo conozco desde hace muchos años, cuando estábamos en Nuevas Generaciones juntos y tenemos una buena relación», zanjó.

Esta aparente cordialidad se produce después de que el pasado lunes el alcalde marcara distancias con el propio Bendodo al criticar «en condicional» (como trató ayer de matizar sus palabras) que el partido a nivel provincial se posicionara a favor de Santamaría durante el periodo de precampaña. «No tengo datos, pero da la impresión de que no ha sido del todo igual y debería serlo», señaló entonces el regidor, quien añadió que esta circunstancia había podido provocar una imagen de «desgaste» en la cúpula malagueña.