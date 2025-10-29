Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En la imagen, Dani Pérez, junto a los concejales socialistas, que lleva a pleno su moción urgente sobre el plan de detección precoz del cáncer de mama. P. R. Q.

De la Torre, ante la crisis del cribado del cáncer de mama: «Usan políticamente un tema en el que somos sensibles»

La oposición de izquierdas y de derecha lleva tres mociones a debate en el pleno de este jueves y tanto el PSOE como Vox y Con Málaga coinciden en que se deben depurar responsabilidades e investigarse los hechos

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:32

Comenta

No veía el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que en el pleno de la ciudad tuvieran que abordarse sendas mociones de los partidos ... de la oposición tanto de izquierdas, PSOE y Con Málaga, como de derechas, Vox, sobre los fallos del cribado del cáncer de mama en Andalucía, pero se le recordó que también podía haber mujeres afectadas en Málaga y que cuando fallaron los dispositivos antimaltrato del Ministerio de Igualdad, también el PP llevó a la sesión plenaria una moción para ahondar en este asunto. Digamos que la sesión plenaria del Ayuntamiento de Málaga desde hace lustros aborda cuestiones tanto municipales y de otros ámbitos y todas la mociones se han admitido a trámite hasta la fecha. Dicho esto, el equipo de gobierno del PP ya ha avanzado este miércoles que votará en contra de las tres mociones porque «el tenor literal» de las iniciativas «es durísimo y no es propositivo», como explicaba al finalizar la rueda de prensa la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, mientras que antes el propio alcalde había indicado lo siguiente de la oposición: «Están usando políticamente un tema en el que somos sensibles».

