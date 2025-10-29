De la Torre, ante la crisis del cribado del cáncer de mama: «Usan políticamente un tema en el que somos sensibles»

No veía el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que en el pleno de la ciudad tuvieran que abordarse sendas mociones de los partidos ... de la oposición tanto de izquierdas, PSOE y Con Málaga, como de derechas, Vox, sobre los fallos del cribado del cáncer de mama en Andalucía, pero se le recordó que también podía haber mujeres afectadas en Málaga y que cuando fallaron los dispositivos antimaltrato del Ministerio de Igualdad, también el PP llevó a la sesión plenaria una moción para ahondar en este asunto. Digamos que la sesión plenaria del Ayuntamiento de Málaga desde hace lustros aborda cuestiones tanto municipales y de otros ámbitos y todas la mociones se han admitido a trámite hasta la fecha. Dicho esto, el equipo de gobierno del PP ya ha avanzado este miércoles que votará en contra de las tres mociones porque «el tenor literal» de las iniciativas «es durísimo y no es propositivo», como explicaba al finalizar la rueda de prensa la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, mientras que antes el propio alcalde había indicado lo siguiente de la oposición: «Están usando políticamente un tema en el que somos sensibles».

Para De la Torre, el enfrentamiento y la dureza con la que la oposición hace frente a los fallos en el cribado del cáncer de mama imposibilita que el PP se posicione a favor de las iniciativas, en las que todos los partidos piden que se depuren responsabilidades, y en la que el PSOE y Vox van más allá y demandan la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Para el portavoz socialista, Dani Pérez, la manifestación que hubo el pasado fin de semana a las puertas del Palacio de San Telmo, en Sevilla, muestran «que las mujeres sienten peligro por sus vidas» y que «en lugar de empatía han encontrado chulería», añadiendo que el cribado del cáncer de mama es la punta del iceberg de «un fallo sistémico del SAS» y que «las listas de espera se han triplicado».

De este particular, De la Torre sacó a la palestra que cuando el Gobierno socialista dejó la Junta «había 500.000 personas que no aparecían en las listas de espera» y que el PP ha mejorado «cinco veces más la inversión en mamografías en 2024». De la Torre indicó que el esfuerzo presupuestario había sido innegable y que «hay voluntad» por solucionar el problema, y que el nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, que es una persona seria, indicó, que explicaría cómo se va a mejorar la situación y cuáles van a ser los avances. Por último, subrayó que la oposición hace «una batalla política para obtener más votos; prefiero hablar desde la sensibilidad», puntualizó.

Para la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, lo ocurrido con el sistema de detección del cáncer de mama en Andalucía «es un escándalo», y lo ha achacado a «otro fallo del bipartidismo». Gómez le echó las culpas tanto al PP como al PSOE de lo que está ocurriendo actualmente con este programa en el SAS, primero porque hay 2.000 mujeres que no han sido informadas, indicó, así como porque la actual ministra de Economía y anterior consejera de Salud, María Jesús Montero «eliminó la obligatoriedad de informar de los resultados», indicó.

Por último, la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas «la crisis del cribado del cáncer es la crisis sanitaria más importante que ha habido en Andalucía desde la pandemia» y le afeó a De la Torre que no hubiese «dicho ni mú» a este respecto. Subrayó Morillas que es necesario llegar hasta el fondo de la cuestión y que hace falta una investigación al respecto, y también pidió a viva voz la dimisión de Juanma Moreno, aunque en su moción le solicite «la asunción política de responsabilidades»