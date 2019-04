De la Torre admite que es «difícil» ceder los terrenos a la UCAM antes de las elecciones La Gerencia de Urbanismo aún no tiene lista la valoración de los terrenos para fijar el canon que se exigiría a esta universidad privada por la concesión de una parcela de casi 40.000 metros cuadrados en el litoral oeste FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Viernes, 26 abril 2019, 11:51

La intención del equipo de gobierno del PP de ceder suelo de la ciudad a la Universidad Católica de Murcia (UCAM) a cambio de un canon no parece que vaya a materializarse antes de las elecciones locales del próximo 26 de mayo. Pese al objetivo del alcalde, Francisco de la Torre, de dejar el camino despejado este mandato, el propio alcalde ha reconocido este viernes que «difícilmente» será posible, toda vez que la Gerencia Municipal de Urbanismo aún no tiene lista la valoración de los terrenos donde se implantaría, sobre una parcela de 38.651 metros cuadrados de titularidad municipal ubicados entre la avenida Imperio Argentina y el Camino de la Térmica (Litoral oeste). Mientras no esté esa tasación del suelo no se podrá fijar el canon que se exigiría a la institución académica. «No parece que lleva la velocidad adecuada para poder llevarlo a junta de gobierno. Si llega a tiempo se hará, pero no tengo ningún deseo de velocidad», ha asegurado el regidor, quien ha querido dejar claro que la concesión demanial a la UCAM no sería gratuita. «Eso es una 'fake news'. Habrá un canon y no será una cesión gratuita», ha remarcado De la Torre en relación a las críticas de los grupos de la oposición, especialmente del bloque de izquierdas, que le acusan de ceder los terrenos gratis.

En cualquier caso, lo cierto es que el PP se ha quedado solo en su defensa de este proyecto, al menos mientras no pasen las elecciones. Todas las fuerzas de la oposición, incluidos sus hasta hace unas semanas socios de investidura de Ciudadanos, coinciden en pedir que no se condicione el futuro de estos casi 40.000 metros cuadrados de suelo en la zona oeste de la capital y que sea la nueva Corporación que salga de las urnas la que tome una decisión sobre la implantación de una universidad privada. Por su parte, desde el equipo de gobierno defienden el proyecto amparándose en que cuenta con el respaldo de la Junta al proyecto académico y también del Comité Olímpico Español.