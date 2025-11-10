Más de 200 universitarios de toda España debaten en Málaga sobre patriotismo y crisis de identidad

Más de 200 universitarios de toda España se han reunido en Málaga para debatir sobre si el patriotismo es una solución a la crisis de ... identidad que atraviesa nuestra sociedad. Cánovas Fundación, en colaboración con el Aula de Liderazgo, Oratoria y Debate de la Universidad de Málaga y el patronicio del Ayuntamiento, ha celebrado su tradicional Torneo Nacional de Debate Universitario en el Colegio San Estanislao de Kostka por 14.º año consecutivo, consolidándose como uno de los principales eventos del debate universitario en nuestro país.

Dos equipos de cuatro integrantes se enfrentan en un duelo dialéctico de 40 minutos para responder que sí o que no a la pregunta planteada, de forma que se trata de un auténtico ejercicio de argumentación. Participan alumnos de distintas titulaciones, desde Medicina hasta Psicología, pasando por Derecho y ADE, que son las más habituales.

Premios

El equipo de la Universidad de Córdoba se hizo finalmente con la victoria tras 15 horas de debates. El premio, consistente en 1.000 euros en becas para formación, fue entregado por el presidente de Cánovas Fundación, el exsenador Joaquín Ramírez, junto con su secretario general y parlamentario andaluz Miguel Ángel Ruiz, y el vicerrector de la Universidad de Málaga, Salvador Merino, que dirige el Aula de Liderazgo, Oratoria y Debate de la UMA, quienes destacaron en la clausura la apuesta de esta entidad por el talento joven y por el debate sano.