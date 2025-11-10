Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Más de 200 universitarios de toda España debaten en Málaga sobre patriotismo y crisis de identidad

Cánovas Fundación organiza el 14 Torneo Nacional de Debate Universitario en el colegio San Estanislao

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:21

Más de 200 universitarios de toda España se han reunido en Málaga para debatir sobre si el patriotismo es una solución a la crisis de ... identidad que atraviesa nuestra sociedad. Cánovas Fundación, en colaboración con el Aula de Liderazgo, Oratoria y Debate de la Universidad de Málaga y el patronicio del Ayuntamiento, ha celebrado su tradicional Torneo Nacional de Debate Universitario en el Colegio San Estanislao de Kostka por 14.º año consecutivo, consolidándose como uno de los principales eventos del debate universitario en nuestro país.

