El TJSA da la razón a un aspirante a bombero que impugnó las oposiciones de 2015 en Málaga El Alto Tribunal andaluz ratifica la sentencia de un juzgado que ordenó al Ayuntamiento a volver a calificar el último examen FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 1 abril 2019, 21:39

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia que daba la razón a un aspirante a bombero que impugnó las últimas oposiciones para acceder al Cuerpo de Bomberos de Málaga celebradas entre 2014 y 2015, que concluyó con la incorporación de 37 funcionarios, al considerar que hubo irregularidades en el criterio de valoración. A este fallo se suman otros cuatro procedimientos similares que ganaron otros tantos opositores en primera instancia, pero que están pendientes de resolución porque también fueron recurridos por el Ayuntamiento. En su pronunciamiento, el Alto Tribunal andaluz desestima el recurso presentado por el Consistorio contra la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 que en 2016 falló a favor de un aspirante que se quedó fuera del procedimiento en la última prueba.

En su demanda, sostenía que en ningún momento se le advirtió del criterio de valoración del tribunal calificador ni de las posibles penalizaciones por respuestas incorrectas o en blanco hasta que pidieron la revisión de los exámenes y comprobaron que las preguntas habían sido puntuadas de forma diferente. El juez coincidió en que ni en las bases del concurso ni en ningún otro documento constaba que con anterioridad a la publicación del concurso se hiciese saber a los aspirantes que las preguntas iban a valorarse de forma distinta, por lo que ordenó al Ayuntamiento a anular la resolución calificadora de las oposiciones y a «proceder a la calificación del tercer y último ejercicio realizado por todos los opositores conforme a la corrección ya hecha y al resultado de las revisiones igualmente practicadas, distribuyendo la puntuación entre todas las preguntas por igual».

De momento, en el Consistorio no pretenden mover ficha y prefieren esperar a que vayan cayendo el resto de fallos pendientes del TSJA para concretar el futuro de los aspirantes que impugnaron y también el de los 37 que sí que consiguieron plaza. «Habrá que esperar el resto de sentencias y luego preguntarle al tribunal cómo se ejecuta», afirma el concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien apunta a que en el caso de tener que retrotraer las oposiciones al tercer examen habría que revisar las puntuaciones de todos los que llegaron a esa fase, incluidos los 37 que lograron la plaza. En este supuesto, lo que no se contempla desde el Consistorio es indemnizar a los que impugnaron como ocurrió en un caso similar ocurrido en las oposiciones de Policía Local de 2001. Entonces, el Ayuntamiento alegó que los que obtuvieron plaza no podían dejar de ser policías porque invalidarían las sanciones e informes que habían firmado. En el caso de los bomberos no está tan claro, según el edil, ya que en el servicio de extinción de incendios sí existe la figura del bombero interino.