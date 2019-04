La tienda 'El patio de tu casa' echa el cierre en el Centro de Málaga El comercio de moda infantil pone fin este viernes a sus 7 años en calle Nosquera, aunque continuarán con la venta 'on line' ALMUDENA NOGUÉS Málaga Jueves, 4 abril 2019, 12:49

El pasado 31 de marzo soplaron las velas de su séptimo cumpleaños como emprendedoras. Una fiesta con sabor agridulce. Y es que era el últmo que 'El patio de tu casa' lo celebraba desde su local, en calle Nosquera 14. Detrás de este negocio de moda infantil se encuentran Olga y María Vargas, dos hermanas malagueñas que en plena crisis decidieron cambiar de ámbito -la Arquitectura y la Ingeniería-para lanzarse juntas a esta aventura empresarial ilusionadas con seguir el camino que un día eligió su bisabuela Carmen. En este tiempo, como ellas mismas han explicado en su cuenta de Instagram, han luchado «contra viento y marea». Pero los números no salen. Y han decidido dar un golpe de timón. Este viernes 5 de abril echan el cierre de su tienda física, aunque su objetivo es continuar con la venta a través de su página web.

«Nos hemos esforzado todo lo posible. Hemos cometido errores y algún acierto. Hemos disfrutado del camino y hemos hecho grandes amigos, pero creemos que es el momento de hacer una pausa, repensar, renovarnos y con toda nuestra pena, cerrar la tienda física«, detallan.

Esta tienda multimarca de ropa para niños ha apostado desde su inauguración por firmas de calidad que confeccionan sus prendas con algodones orgánicos y materiales ecológicos respetuosos con el medio ambiente. En estos años, sus colecciones han llegado hasta distintos puntos de Europa, Asia y América, donde han logrado hacerse con una fiel cartera de clientes.

Sin embargo, muy a su pesar, este concepto innovador no ha acabado de calar en el consumidor local: «Hemos luchado muchísimo durante años por la tienda, trabajando de lunes a domingo y si cerramos es porque a pesar del esfuerzo y el trabajo, la tienda física no funciona. Pero no nos vamos tristes, todo lo contrario, agradecidas por el cariño de la gente y por los amigos q nos llevamos de esta aventura. Y sobre todo ilusionadas por la nueva etapa. Nos gustan los cambios y nos apasionan los retos. Y ahora nos concentraremos en hacer mejores fotos, mejorar la experiencia de compra, hacer una web más atractiva«, añaden.

María y Olga Vargas, el pasado año durante la fiesta de cumpleaños de la tienda.

Además, avanzan que entre sus planes también figuran el seguir organizando 'showrooms' y eventosen la capital para no perder el contacto con tantos clientes que les han acompañado en sus siete años de aventura. Su filosofía , eso sí, seguirá siendo la misma: elegir marcas que confeccionan sus prendas con los mejores tejidos, algodones orgánicos, materiales ecológicos, y que respetan el medio ambiente. «La mayoría fabrican en la Unión Europea, especialmente en España y Portugal, asegurándonos que ninguno de nuestros productos ha sido producido por menores, ni se ha explotado a personas en el proceso de fabricación y que se confecciona en condiciones laborales saludables y respetuosas con el trabajador y la naturaleza. Nos gusta la ropa cómoda, funcional y divertida», sostienen.

Con motivo del cierre, -«porque necesitamos viajar ligeras de equipaje», aclaran- estos días los percheros de 'El Patio de tu casa' cuelgan prendas de otras temporadas con rebajas superiores al 50% y muchas cosas, a 5, 10, 15 y 20 euros.