Los testigos que ayudaron a una víctima de violencia de género en Málaga, claves en el caso Su testimonio se convierte en un elemento esencial en la acusación de la Fiscalía después de que la mujer decidiese no denunciar Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:16

Los dos testigos que presenciaron una brutal paliza de un hombre a su pareja y decidieron intervenir para salvar a la mujer se han convertido en una pieza clave de este caso. Fueron valientes en la calle, parando la agresión y reteniendo al sospechoso hasta la llegada de la policía, y ahora también lo son en los juzgados, donde su testimonio de lo ocurrido es la principal prueba de cargo contra el arrestado.

De madrugada y con las calles del Centro poco transitadas, hace solo unos días que estos dos hombres escucharon los gritos de la víctima. De hecho, uno de ellos observó claramente como el arrestado, de nacionalidad alemana, golpeó a su pareja varias veces con los puños hasta que la derribó y cayó al suelo.

El otro testigo llegó solo unos segundos después. También había escuchado los gritos de la víctima, por lo que corrió hasta la zona, dónde observó cómo el detenido le chillaba fuertemente mientras ella seguía tirada en el suelo.

Por ello, no dudó en intervenir. Las mismas fuentes han explicado que el hombre se acercó rápidamente hasta ellos y les separó, interponiéndose entre el hombre y su pareja para frenar la agresión.

Al verse sorprendido, el ciudadano alemán se dio a la fuga. No llegó muy lejos, siempre según han manifestado las fuentes, quienes han precisado que los testigos le siguieron y le dieron alcance, reteniéndole hasta la llegada de la policía.

Una gran actuación que no finalizó ahí. Los testigos pasaron por el juzgado que se ha hecho cargo del caso, donde prestaron declaración. Contaron todo lo que vieron, todo lo que hicieron y se convirtieron en una pieza clave en esta causa, ya que la mujer decidió no presentar denuncia contra el hombre.

Un caso de violencia machista que no hubiera seguido adelante por falta de pruebas si no llega a ser por estos ciudadanos. Unos valientes que no dieron la espalda a la violencia de género y cuya implicación ha permitido a la Fiscalía actuar de oficio contra el procesado, un hombre de nacionalidad alemana.

En concreto, la Fiscalía de Violencia a la Mujer y contra la Discriminación Sexual ha solicitado que el hombre sea condenado a nueve meses de cárcel y que se le prohiba acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante tres años. Asegura que es autor de un delito de malos tratos.

El Ministerio Público considera que el acusado agredió de forma sorpresiva a su pareja, golpeándola hasta caer al suelo. No cesó, continúa, en su empeño de atentar contra la integridad física de la mujer, hasta que los dos ciudadanos intervinieron.

Después de que, tras ser puesto a disposición judicial, el hombre no llegase a un acuerdo con la Fiscalía, el caso será señalado para juicio. Ahora será un juez el que tendrá que decidir sobre lo ocurrido.