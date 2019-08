Teresa Porras: «Parece que el señor Pérez ha dedicado más tiempo a preparar su boda que a ir a la feria» La edil popular de Fiestas responde a las críticas del portavoz socialista sobre la «falta de rumbo» de la Feria de Málaga. «No he tenido ninguna queja de nadie. La feria ha sido un éxito», zanja la concejala ANA PÉREZ-BRYAN Lunes, 26 agosto 2019, 16:23

La concejala de Fiestas y Servicios Operativos, la popular Teresa Porras, no ha tardado en responder a las críticas que esta mañana ha realizado el portavoz socialista, Daniel Pérez, en torno a la Feria de Málaga y a la necesidad de que la fiesta tome un rumbo diferente «y recupere sus tradiciones» en una estrategia que a juicio del líder de la oposición debe liderar el equipo de gobierno al que Porras pertenece.

La edil se ha mostrado visiblemente molesta por las declaraciones de Pérez, de quien ha dicho que «parece que ha dedicado más tiempo a preparar su boda -se casa el próximo sábado- que ir a la feria», ya que, a su juicio, de todas las quejas que ha enumerado el socialista, ella, como responsable, no ha recibido ninguna. «La feria de este año ha sido un éxito y no he tenido ninguna queja de nadie», ha destacado Porras en declaraciones a SUR.

«El que ha perdido el rumbo es el señor Dani Pérez, se ve que ha estado poco en la feria (...)», ha insistido la edil popular, quien ha recordado que en los once días de celebración «todos los medios han funcionado muy bien y no ha habido incidentes». Además, ha avanzado que a pesar de que aún no se han celebrado las reuniones con los actores implicados en la feria (éstas tendrán lugar en septiembre, y con cada uno por separado), las sensaciones que ha ido recibiendo en las últimas horas «son muy buenas». Como ejemplo, ha puesto la limpieza, ya que «las calles estaban limpias entre las nueve y las doce de la noche». Otro de los puntos más conflictivos de los últimos años, el botellón, «también se ha conseguido erradicar en gran parte»; y con respecto a los horarios de cierre en la feria del centro (las seis de la tarde) «tampoco he tenido quejas».

En este sentido, Porras ha vuelto a defender las limitaciones horarias en el centro histórico, aunque se ha mostrado dispuesta a sentarse «con todo el mundo». «Es un tema que hay que ver porque existen contradicciones entre las partes implicadas». La concejala se ha referido, en concreto, a los conciertos que se han celebrado en algunas de las plazas más representativas del centro histórico «y que han sido un éxito». Y sobre las quejas de que se terminan «demasiado pronto», Porras tiene una sugerecia: «Que empiecen antes. A la una de la tarde y no a las cuatro».

También se ha referido la edil a la petición de Daniel Pérez de que el equipo de gobierno convoque una «mesa de trabajo» que elabore un «plan estratégico para la futura Feria de Málaga»: «Por supuesto que nos reuniremos en septiembre para hacer balance, pero lo haremos por separado, es decir, por sectores. La reunión que pide el señor Pérez, con todos juntos, es para no trabajar, y nosotros seguiremos haciéndolo como todos los años, de manera serie», ha zanjado Porras.