Teresa Porras, en La Alameda.

'La Alameda'

Teresa Porras sobre su futuro: «Tomaré mi tiempo para decidir. Estoy cansada de la política actual»

La concejala admite desgaste y afirma que «hay muchas mentiras y bulos», algo que no encaja con su manera de trabajar

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:33

La concejala de Servicios Operativos y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, participó este jueves en el programa La Alameda, el programa que dirige ... y presenta el director de este periódico, Manolo Castillo, coproducido por 101TV y SUR, donde abordó tanto los preparativos de la Navidad como su situación personal en el ámbito político. En un momento de la conversación, Porras admitió que atraviesa un periodo de reflexión sobre su continuidad: «Tomaré mi tiempo para decidir. Estoy cansada de la política actual», afirmó, apuntando al clima de crispación que, asegura, se ha instalado en los últimos años.

