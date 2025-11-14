Teresa Porras sobre su futuro: «Tomaré mi tiempo para decidir. Estoy cansada de la política actual»

La concejala de Servicios Operativos y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, participó este jueves en el programa La Alameda, el programa que dirige ... y presenta el director de este periódico, Manolo Castillo, coproducido por 101TV y SUR, donde abordó tanto los preparativos de la Navidad como su situación personal en el ámbito político. En un momento de la conversación, Porras admitió que atraviesa un periodo de reflexión sobre su continuidad: «Tomaré mi tiempo para decidir. Estoy cansada de la política actual», afirmó, apuntando al clima de crispación que, asegura, se ha instalado en los últimos años.

La edil comenzó explicando los detalles del dispositivo navideño que Málaga prepara cada año. «Tenemos que estar orgullosos de Málaga. Llevamos más de quince, casi dieciocho años siendo una de las ciudades más bonitas de España en Navidad», defendió. Insistió en que el esfuerzo municipal mantiene a la ciudad como un referente en estas fechas, aunque matizó que no siempre es posible renovar completamente el alumbrado de calle Larios: «Hay iluminación nueva, pero calle Larios no nos cuesta lo que realmente vale. Nosotros no pagamos ese espectáculo al precio de mercado».

Porras recordó que el diseño actual de la arteria comercial ha ido variando en los últimos años con la incorporación de nuevos elementos: «Tenemos el ángel, los medallones con la Natividad, el Belén…». Explicó también que la empresa responsable utiliza Málaga como escaparate internacional, lo que abarata el coste: «Ese montaje después se lo llevan a otras ciudades. Por eso podemos tener algo que, si lo pagáramos entero, sería inasumible». Aun así, adelantó que ya trabajan en nuevas propuestas para las próximas navidades.

En cuanto a la noche del alumbrado, confirmada para el viernes 28 de noviembre, adelantó que contará con un detalle especial: «Hay una gran sorpresa con artistas malagueños. Estoy segura de que va a gustar mucho». Además, las calles aledañas estrenarán decoración y se recuperará el montaje «el pescador de los sueños» en varios puntos del centro.

Porras sobre el estreno de las luces: «Hay una gran sorpresa con artistas malagueños. Estoy segura de que va a gustar mucho»

Porras defendió que el esfuerzo navideño no se limita al corazón de la ciudad: «Más de 500 calles se decoran en Málaga», subrayó. Explicó que cada distrito elige qué zonas iluminan con su presupuesto, algo que en su caso orienta especialmente hacia las zonas comerciales, sin olvidar «algún detalle en distintos puntos del distrito». Sobre el parque navideño privado que generó polémica en años anteriores, aclaró que no regresará: «Era una iniciativa privada. Este año no hay porque no funcionó; no tuvo público».

También habló de la masificación del centro en el puente de diciembre, cuando coinciden actividades y mercadillos. «Hay que planificar bien para que no esté todo concentrado en el mismo sitio y en el mismo momento», señaló. Recordó que el acceso en coche es prácticamente imposible y que una eventual huelga de autobuses «claro que afectaría», al ser el transporte público la principal vía de llegada. «El problema es llegar; una vez dentro del centro, se puede caminar con bastante normalidad», apuntó.

Malestar

Fue al analizar el clima político cuando Porras expuso con más claridad su malestar. «La política de ahora no me gusta. Hay mucha mentira, mucho bulo. Eso no es la política que yo entiendo», afirmó. Comparó el presente con sus inicios en el Ayuntamiento: «Antes podías discutir o votar en contra, pero no se buscaba el daño personal». Como ejemplo, citó un vídeo difundido por el portavoz socialista Dani Pérez en el arroyo de la Palmilla: «Dijo que estaba sucio y que había riesgo, y cuando mando a revisar, estaba completamente limpio. Los sacos de escombros estaban arriba, en la calle».

Preguntada si algún episodio le ha afectado especialmente, respondió: «La gente está muy crispada. Y a mí las mentiras y los bulos no me representan». A partir de ahí, Porras reconoció que su continuidad no es un asunto cerrado: «Tomaré mi tiempo para decidir. Estoy cansada de la política actual». No concretó plazos, pero sí dejó entrever que valora su futuro con calma tras tantos años en primera línea.

Pese al desgaste, reivindicó el avance de la ciudad en las últimas décadas: «Hemos avanzado muchísimo porque había ilusión. Y mientras esté, seguiré trabajando para que Málaga siga brillando en Navidad». Su decisión final, por ahora, queda pendiente.