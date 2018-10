Teresa Porras: «Veo que en el comité de Limasa no hay ganas de acuerdo» Teresa Porras. / Salvador Salas La concejala de Limpieza admite que la implicación del alcalde en negociaciones de convenio «ha sido el error que siempre se ha cometido» FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Viernes, 26 octubre 2018, 00:48

–Cambian los concejales, pero nada cambia en Limasa. ¿Cuándo se va a zanjar de una vez el conflicto?

–Ya quisiera yo que se hubiera zanjado hace mucho tiempo y espero que sea pronto. Para ello, tenemos que ser coherentes y tener sentido común para llegar a un acuerdo.

–Si hay una sentencia, ¿por qué es tan difícil aplicarla?

–Porque ellos (los sindicatos) la entienden de una forma y nosotros de otra, y por eso la hemos recurrido ante el TSJA, para que den validez a los acuerdos que se firmaron entre 2012 y 2015, que es lo que la sentencia ha dejado en el aire. Por ello, lo que planteamos es negociar un nuevo convenio desde 2016.

–La empresa reconoce atrasos valorados en 1.500 euros por trabajador, pero ellos piden unos diez mil. ¿Hay margen de maniobra?

–Sí. Hacer un convenio nuevo negociando el periodo 2016-18. Pero lo que no podemos pagar son 17 millones de euros. No podemos aceptar pagar por los festivos que no se han trabajado, por ejemplo.

–La plantilla dice que se siente engañada porque en el último acuerdo (marzo de 2016) se pactó acatar la sentencia en primera instancia del Juzgado de lo Social. Pero la empresa ha recurrido.

–Claro, porque deja en el aire lo que llevamos planteando hace años. Si hay un acuerdo de fin de huelga por qué no dice un juez que tiene validez. ¿Los convenios que se firman al final de huelga no existen? En eso se basa el recurso.

–¿Cómo está el ambiente?

–Veo dos ambientes totalmente diferentes, uno de los trabajadores que se están esforzando y la gente lo reconoce; y otro del comité, con los que tenemos que aplicar sentido común para acabar con este conflicto que no tiene ningún sentido.

–El comité dice que sólo negociarán con el alcalde.

–Ése ha sido el error que siempre hemos tenido. Entiendo que eso es lo que quieren, pero ése ha sido el error.

–¿Y ese error va a continuar?

El alcalde ha dicho muy claro que si quieren negociar, que se sienten con la empresa. El alcalde no sabe al detalle el convenio, para eso están los técnicos y los asesores. Un alcalde no está para estas cosas.

–¿Da por hecho que el alcalde no se va a volver a sentar a negociar?

–Entiendo que no. Así se les ha dicho. El alcalde no va a poder negociar nada sin el visto bueno de los técnicos.

–En vista de la experiencia, los técnicos tampoco sin el del alcalde.

–El alcalde puso sobre la mesa negociar el periodo 2016-18 con la empresa y no se han sentado. No han hecho ni el intento. Lo que tienen que hacer es sentarse, pero con ganas. Veo que en el comité no hay ganas de llegar a un acuerdo. Aquí se está haciendo un esfuerzo importante para terminar de una vez con este conflicto.

–¿Teme una huelga de basuras?

–Confío en que no, me parecería una barbaridad. Lo que les hemos planteado es que, ya que cada parte interpreta la sentencia de una forma, dejémonos de conflictos y que presenten demandas individuales en el juzgado y a partir de ahí acataremos lo que diga. Si tan claro tienen que han ganado la sentencia, que se vayan al juzgado. ¿Por qué tenemos que tener ahora este ambiente que no nos conviene a nadie?

–Con este ambiente que dice, ¿se están replanteando la municipalización?

–Efectivamente, no es el mejor ambiente. Deberíamos tener un clima de sosiego para municipalizar, que además es lo han pedido ellos. Estoy segura de que los trabajadores sí quieren la municipalización.

-Al hablar de trabajadores, ¿excluye al comité?

No, no. No soy excluyente. Aquí no se trata de vencedores ni vencidos.

–Insisto. ¿Puede afectar al proceso?

Se irá viendo, lo suyo es sentarse y llegar a un acuerdo, y en ese acuerdo cerrar también la municipalización.