El tercer expediente de infracción a FCC por el mal mantenimiento de parques y jardines y los desórdenes de tráfico estará entre 15.000 y 30.000 euros Salvador Salas El concejal de Medio Ambiente explica que aún no hay motivos suficientes para revocarle el contrato a la empresa PILAR R. QUIRÓS Málaga Martes, 30 octubre 2018, 14:56

La falta de mantenimiento de los lotes 1 (centro histórico y jardines históricos), 2, 6 y 7 que lleva como adjudicataria la empresa FCC ha sufrido una merma en sus certificaciones de 78.000 euros, que ha dejado de cobrar la empresa por no hacer bien trabajos tan variados como como falta de riego, de siega, no realizar órdenes de trabajo y como falta del limpieza entre los meses de enero y agosto, como ya se ha publicado hoy en la edición de papel de este periódico, pero además se le han abierto dos expedientes sancionadores por valor de 20.000 euros, 15.000 por la falta de mantenimiento en los jardines y 5.000 por aplicar tratamientos fitosanitarios (nocivos para la salud) en un centro escolar durante el horario lectivo. Este asunto se ha visto esta mañana en la comisión de Transparencia, en la que tanto el PSOE como Málaga Ahora, pedían cuentas al equipo de gobierno del PP sobre el trabajo de esta empresa y preguntaban por qué no se revocaba el contrato a causa de los múltiples incumplimientos, como subrayaban la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo así como la edil socialista Begoña Medina.

El edil de Medio Ambiente, José del Río, subrayó que todavía no hay motivos suficientes de gravedad para llegar hasta este extremo, que se mantuvo a finales de septiembre una reunión con la dirección de FCC Madrid y que desde entonces han mejorado en plantilla y en servicios, aunque explicó que se le ha abierto un tercer expediente de infracción por el mal mantenimiento de los jardines así como por el incumplimiento de las autorizaciones de tráfico (cortando importantes avenidas de la ciudad en horas punta, recientemente el Paseo de los Curas, con fuertes atascos; así como la avenida Pacífico) y la falta de respuesta a las órdenes de trabajo. En concreto, este expediente que será muy grave, podría llevar a aparejado una multa de entre 15.000 y 30.000 euros, y según fuentes consultadas por este periódico, el baremo de los incumplimientos llevaría a que estuviese más cercano a la cuantía superior.

La edil socialista Begoña Medina se ha quejado de que no hubiese habido más expedientes de infracción y sólo detracciones de cantidad cuando no cumplían las certificaciones (es decir, el trabajo asignado por el pliego del contrato) mientras que la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha explicado que su grupo municipal ya había hecho valer en otras ocasiones que la empresa no podría dar cumplimiento a todo lo que se especificaba en el contrato debido a la escasez de personal con el que contaban, «al haber perdido 27 efectivos en tan sólo un año y dejar una zona como el distrito Este con tan sólo seis jardineros». Sin embargo, Torralbo puntualizó que el hecho de que haya habido detracciones es que se ha realizado una cierta vigilancia, y ha exigido que para próximas ocasiones, no obstante, se aprecie la reiteración en la gravedad y la concreción de daños valorados en Parques y Jardines, al tiempo que ha dicho que los propios informes técnicos plantean la rescisión del contrato.

En cuanto al personal, Del Río ha explicado que la empresa FCC subrogó al personal que ya estaba anteriormente en esos contratos licitados y que al ser un contrato de servicios hoy por hoy no se valoraba el personal, sino el que el servicio se haya prestado correctamente. En este punto, el director de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo, explicó que se habían contratado a 16 personas últimamente, y en cuanto la posible pérdida de ejemplares indicó que no habían desaparecido especies señeras y que en los casos de falta de mantenimiento, los espacios se podían recuperar con la reposición de plantas, que correrían a cargo de FCC. Por último, Del Río ha afirmado que «si la empresa no corrige las anomalías se iniciará un expediente de revocación del contrato».