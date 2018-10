La tensión sube en Limasa y el alcalde amenaza con frenar la municipalización Belmonte y De la Torre, ayer, a la entrada al Ayuntamiento. / Salvador Salas De la Torre advierte al comité de que el clima de conflicto «no es bueno» y le insta a negociar con la empresa FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Viernes, 26 octubre 2018, 00:48

El clima laboral en Limasa se sigue tensando a medida que pasan las horas tras el punto de inflexión que la noche del miércoles supuso el encierro que el comité de empresa protagonizó en el Ayuntamiento hasta que a primera hora de la mañana se personaban en la Casona tres unidades del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local para acompañarles a la salida. Desde entonces, los representantes sindicales permanecieron durante toda la jornada de ayer a las puertas para intentar forzar al alcalde a seguir negociando un acuerdo sobre los atrasos que la empresa adeuda a la plantilla a raíz de la sentencia que tumba las pretensiones de la compañía de mantener los recortes aplicados durante la crisis. La empresa ofrece unos 1.500 euros por trabajador mientras los sindicatos reclaman unos diez mil.

Pese a la presión de los trabajadores, que llegaron a concentrarse varias decenas por la tarde-noche frente a las puertas de la Casona, Francisco de la Torre se mantiene firme de momento y no contempla un nuevo cara a cara, instándoles a negociar con los técnicos y el gerente de Limasa. «¿Han visto otro Ayuntamiento negociando un convenio laboral?», preguntaba el regidor en declaraciones a la prensa, afirmando además que su «ánimo es el de buscar la mejor solución y un equilibrio entre el interés de los trabajadores y el de la ciudad». En lo que también abundó el alcalde fue en dejar entrever que este ambiente de tensión puede afectar al proceso de municipalización del servicio de limpieza. «Mi intención es mantener la hoja de ruta de la municipalización, pero esa sensación de conflictividad no es buena. Es cierto que no han hablado de huelga, pero sí de conflicto y movilizaciones, como pudo ser el encierro, y eso no es bueno para la imagen de ellos ni para la imagen de la ciudad», advertía.

Aunque con escaso éxito por ambas partes, en lo único que el regidor parece coincidir con los representantes sindicales es en mantener públicamente su predisposición a dialogar y en afear a la otra parte su postura. Si De la Torre lamentaba los «gestos» como el encierro, en el comité de empresa lo hacían por las formas en las que fueron desalojados. «Parece que quieren que haya conflicto cuando hemos venido en busca de una solución. El alcalde prefiere estar en cualquier acto en lugar de llegar a un acuerdo. Hasta aquí hemos llegado, la plantilla está encabronada y se siente engañada», clamaba el presidente del comité, Manuel Belmonte.

Respecto a posibles movilizaciones, el dirigente sindical apostó por apurar la vía del diálogo remarcando que «en ningún momento se ha hablado de una huelga», pero insistiendo en el malestar existente en la plantilla por el recurso judicial presentado por la empresa contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 12 que rechaza su intención de mantener los recortes aplicados durante la crisis (salario, vacaciones repartidas durante todo el año, dejar de descansar todos los fines de semana o la imposibilidad de trabajar los festivos). «No pedimos más dinero, sólo lo que dice la sentencia». «Vamos a seguir así para que el conflicto no vaya a más», reiteraba Belmonte, quien respecto a la advertencia del alcalde de que este conflicto puede afectar a la municipalización del servicio de limpieza consideró que «no tiene nada que ver, porque la municipalización es para mejorar el servicio en los barrios con los 12 millones anuales de ahorro que supone».

De momento, los sindicatos tienen previsto dedicar la jornada de hoy a analizar los pasos a seguir jurídicamente en caso de que las discrepancias se mantengan como hasta ahora. Entre las opciones que se barajan, se contempla que cada uno de los 1.800 trabajadores presente una demanda a título individual reclamando el dinero que se les adeuda.