Patricia Rueda: «Tener un solo diputado por Málaga no es lo esperado, las encuestas nos daban mejores resultados» Ñito Salas La cabeza de cartel de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, la única que obtendrá escaño, desdeña la fragmentación de la derecha como causa para que vaya gobiernar el PSOE, «de la caída del PP no somos responsables» PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 29 abril 2019, 16:45

No lo niega. Patricia Rueda, cabeza de cartel de las generales por Vox en la provincia no esconde que, pese a irrumpir con 24 escaños en el Congreso de los Diputados, las encuestas les daban más representación. Y que por tanto, tener un solo diputado por Málaga, a su juicio, se queda corto, porque se queda fuera Rubén Manso, que es el que ha desarrollado todo el programa económico del partido; así como la abogada Loreto Ozores, que Rueda también hubiese querido a su lado. Así que como ven, por el planteamiento básico, en principio sienten que se han quedado cortos. No obstante, la cabeza de cartel subraya que es bueno que Málaga tenga un representante en el Congreso de los Diputados, y saca su vena más ilusionante para decir que «este es sólo el principio. Iniciamos una reconquista, como Santiago Abascal dijo ayer, y 111.000 malagueños nos han votado y ya tienen una voz en el Congreso de los Diputados, con mucha ilusión y mucha esperanza».

Cuando se le pregunta que si viniendo de la empresa privada cree que ha merecido el salto a la política y si se encuentra desanimada porque esperaba más apoyos, contesta: «Creo firmemente en mi decisión; es que todo ha sido muy rápido, pero estoy conociendo a personas tan buenas, tan maravillosas y tan comprometidas que merece la pena este punto en el que nos encontramos y donde nos dirijimos. Me puede esa responsabilidad, el orgullo de ser español, defender la soberanía, la libertad de educación, la libertad económica, y defender los intereses y preocupaciones de la España viva y la España rural«.

Pero, ¿qué piensa, que no ha llegado su mensaje, o que no ha gustado? «Es cierto que nos etiquetan faltando a la verdad. No somos machistas, xenófobos y homófobos;no es verdad. En el debate de diario SUR y 101tv se vio perfectamente que la única mujer cabeza de cartel que se presenta por un partido en Málaga era yo, y sólo hay que conocer nuestras 100 medidas para ver que no somos un partido machista«. Rueda achaca esa visión que se tiene de ellos, no a la realidad, sino a que »existe manipulación de los mensajes de la izquierda, y otras fuerzas políticas; pero a pesar de las presiones en los mítines y presiones en las sedes, como en la de Parla (Madrid) en la noche electoral, a pesar de todo, seguimos luchando por y para España«.

¿No cree que querer abolir la Ley Integral de Violencia de Género les ha generado un viso machista y el recelo de muchas mujeres a la hora de votar? «Es que lo que queremos es mejorarla», contesta Rueda. ¿Mejorarla? «Bueno queremos hacer una ley más extensa, una ley de violencia intrafamiliar para que hombres, mujeres y niños estén protegidos, es para dar más. Conozco abogadas en las que crece su inquietud porque no creen que por un ataque de celos, que algunas mujeres ponen por delante los hombres tengan que pasar una noche en el calabozo, como para darles un escarmiento; lo que queremos es ampliarla y proteger a todos».

Volviendo a los resultados, queda preguntarles si vista la expectación que se ha generado sobre ellos no se ha visto reflejada en los resultados, y si podrían cambiar de estrategia para las municipales. «En tres años, en el territorio nacional hemos pasado de 40.000 votos a 2.700.000, cada uno puede hacer la interpretación que quiera, libre, pero estamos super-convencidos de que es nuestro momento, y que la representación que hemos obtenido en el Congreso es vital, y que desde ahí se oiga nuestro mensaj«», subraya Rueda.

La extrapolación para las municipales del 26 de mayo de Vox sería de cuatro concejales, ¿qué expectativas tienen? Para la única mujer de Vox por Málaga que ocupará un escaño en el Congreso de los Diputados, las expectativas son las de seguir trabajando y conseguir el mayor número de concejales posible, pero no da cifras; «venimos a trabajar y a construir», reseña.

La fragmentación, esa maldita fragmentación del centro derecha a la que hace alusión Casado y que repiten como un mantra todos los líderes populares, ¿les crea cierto cargo de conciencia? Rueda lo tiene claro: «Que no nos culpen de sus malas decisiones a nosotros; hemos venido a ganar a representar a los españoles y a los malagueños, que están muy descontentos de tantas promesas incumplidas; de la caída del PP no somos responsables«, puntualiza sin ambages. Precisamente ellos, que en sus filas hay un buen número de descontentos con el PP, como contaban algunos esta mañana sin ir más lejos.