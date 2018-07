Los taxistas vuelven a cortar el Parque y colapsan el tráfico en el Centro Los taxistas han cortado el tráfico en ambas direcciones. / Francis Silva No descartan mantener la huelga durante la feria si no se llega a un acuerdo previo JUAN SOTO y ROCÍO SÁNCHEZ Málaga Martes, 31 julio 2018, 13:51

Las medidas de protesta se intensifican en la ciudad. Medio centenar de taxistas han vuelto a cortar el paseo del Parque y colapsan a esta hora el tráfico en todo el Centro. A diferencia de ayer, los conductores han cerrado la vía en ambas direcciones (salvo el carril bus) y afirman que se quedarán hasta que se llegue a un acuerdo que garantice sus intereses. «Nos quedaremos a dormir si hace falta», sentencian.

Esta medida de presión, que ha surgido de forma espontánea y no ha sido convocada por ninguna de las asociaciones que conforman el sector, ha coincidido en el tiempo con una nueva amenaza velada de los taxistas. El presidente de Taxi Unión, Sebastián Cortes Lastre, no ha descartado que la protesta se pueda prolongar durante la semana de Feria. Durante un acto celebrado en el Ayuntamiento, uno de los responsables del colectivo ha asegurado que «si se llega a la feria con este problema, sí que puede complicarse». El problema, según Cortés, «es de ámbito ministerial y no depende de que la huelga se solucione aquí, ya que esto comenzó en las grandes capitales».

Cortés ha añadido que el conflicto, que es común para toda España, mantendrá una serie de normas como que «el aeropuerto no se toca, ya que es el espejo de entrada de la Costa del Sol». Del mismo modo, Cortés ha exigido una mayor regulación y mejorar la reglamentación ya que «es muy ambigua, necesitamos una reglamentación más clara para que no hagan un servicio paralelo al taxi».

«Con el 50 % de la plantilla no es suficiente para la feria», ha declarado Cortés, quien además recuerda que sus precios los marca el ayuntamiento y que «no podemos movernos con la misma libertad con la que se mueven otros tipos de vehículos que no están regulados».

El sector del taxi se encuentra a la espera de la Asamblea Nacional que tendrá lugar mañana, en la que exigirán al Ministerio de Fomento la transferencia de las competencias a las comunidades, avances tecnológicos en la geolocalización o que no pongan en funcionamiento ninguna VTC entre otras medidas. «Estamos pendientes a nivel nacional por si se consiguen los cuatro puntos que hemos reclamado, mañana se reúne la Conferencia Nacional del Transporte y de ahí esperamos un resultado positivo. Si es así desconvocaremos los paros», expresó José Royón, presidente de AUMAT.

Por su parte, Elvira Maeso, concejala de Movilidad de Málaga, ha manifestado que «en un principio se había planteado levantar el descanso obligatorio para que pudiera haber más ofertas de taxis en los días más señalados, pero ante la posibilidad de que siga la huelga, se mantendrían los servicios al 50%, aunque es un tema que depende de ellos».

Mientras se producen estas declaraciones, los servicios mínimos siguen funcionando con normalidad y tanto el aeropuerto -en donde se trabaja con normalidad- como la estación de trenes y autobuses cuentan con servicio.

Mala imagen

Tras conocer los diferentes incidentes durante los primeros días de la huelga, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) ha mostrado su rechazo porque «es una pena que los actos aislados llevados a cabo por unos cuantos descerebrados exaltados vuelva a manchar la imagen de miles de taxistas que realizan una magnífica labor día a día». Según AEHCOS, las acciones bajo la premisa de «si algo no me gusta pues lo quemo o le tiro piedras» es inadmisible. Desde AEHCOS consideran además que las distintas asociaciones de taxistas de la provincia deberían tomar cartas en el asunto. «Tanto las instituciones públicas como privadas invertimos millones de euros en atraer turistas, para que luego un grupo de salvajes le den este trato y tiren por tierra todo lo ganado« señalan los representantes de la asociación hotelera.

Del mismo modo, el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, ha apelado hoy al sentido común y ha agradecido al colectivo que mantenga el servicio en el aeropuerto. No obstante, ha aprovechado para criticar al Gobierno central, que no sabe cómo resolver el problema y lo pretende derivar a las comunidades autónomas.