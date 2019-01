Los taxistas de la Costa se sumarán a la huelga si la Junta no les atiende en una semana El sector exige que los VTC, que operan a través de Uber y Cabify, sólo se puedan reservar con seis horas de antelación y que se les obigue a volver a su base cuando no estén de servicio FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Miércoles, 23 enero 2019, 18:42

Hasta final de mes. Ése es el plazo que los taxistas de la Costa del Sol darán al nuevo Gobierno andaluz para que les reciba con el compromiso de regular la actividad de los vehículos de turismo con conductor (VTC) en virtud del decreto del Gobierno de finales de septiembre que pasaba la pelota del conflicto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Mientras en otras regiones las administraciones autonómicas se han puesto a redactar al menos un borrador, la parálisis a la que se ha visto sometida la andaluza desde que se convocaron las elecciones hasta que esta semana ha tomado posesión el bipartito formado por PP y Ciudadanos ha frenado que, de momento, en Málaga no se hayan sumado aún a las movilizaciones de sus compañeros de Barcelona y Madrid. Pero será cuestión de tiempo si la Junta no mueve ficha ante el aluvión de peticiones de reunión «urgente» que todas las asociaciones del taxi están remitiendo a la nueva consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y también al propio presidente andaluz, Juanma Moreno, como ha solicitado la Confederación de Taxis de la Costa del Sol, que aglutina toda la flota comprendida entre Nerja y Manilva. La principal reivindicación que ponen sobre la mesa es que se obligue a contratar los servicios de empresas como Uber y Cabify con seis horas de antelación (ése es el punto de partida en la negociación), pero hay más en consonancia con lo que reclaman a nivel nacional: que los VTC vuelvan a su base cuando no estén de servicio en lugar de seguir circulando o aguardar en el entorno de áreas de gran afluencia (aeropuerto, puerto, estaciones, hoteles o centros comerciales), que dejen de estar geolocalizados, que no pueden estacionar cerca de las paradas de taxis cuando no estén precontratados o el endurecimiento del régimen sancionador si captan clientes en la vía pública.

«Entendemos que todo lleva un trámite, que el nuevo Gobierno acaba de aterrizar y que tendrá muchos frentes abiertos, pero siendo uno más, el del taxi es muy delicado. Si no se posicionan de una forma clara o lo que propongan no convence al sector nos sumaremos a los compañeros de Barcelona y Madrid», advierte el portavoz de esta confederación, Juan González, quien ante la posibilidad de convocar una huelga indefinida que se prolongue en el tiempo añade: «lo que nos estamos jugando no es la nómina de un mes, es el resto de nuestra vida laboral».

Aún así, pide calma. «Debemos actuar con mucha responsabilidad y midiendo fuerzas, por esto es una carrera de fondo», ha comentado González a la salida de la reunión que durante más de cinco horas han mantenido los representantes del taxi de toda la franja litoral de la provincia. «Ha sido una reunión intensa porque somos muchos y, aunque la postura general es la misma, cada uno tiene sus matices. A partir de ahora, tenemos claro lo que plantearemos a la Junta y serán ellos los que tendrán que posicionarse», ha remarcado el representante del sector, para quien «sería una imprudencia por parte de la Junta, ante la gravedad de la situación, no convocar esa reunión en 7 ó 10 días como máximo».

Una postura similar mantienen desde el Grupo de Movilización del Taxi de la Costa del Sol, constituido tras la huelga del pasado verano. «Esperaremos un tiempo prudencial y si no hay respuesta o no es satisfactoria pasaremos a las movilizaciones», afirma el portavoz de este colectivo, Jesús Báez, quien pone el acento en la «necesidad de que la solución en Andalucía no se demore más porque si, como amenazan, Uber y Cabify se marchan de Barcelona por las limitaciones que les impongan pueden que se vengan para Málaga».