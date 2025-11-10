El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas

Una ayuda muy positiva para la economía de las personas que están sin trabajo en Málaga. El Ayuntamiento oferta casi mil tarjetas con 50 viajes ... gratuitos de la EMT cada una. A partir de este martes, 11 de noviembre, se abre el plazo para solicitar el certificado de cumplimiento de los requisitos obligatorios para su adquisición a través de la web www.imfe.malaga.eu, del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE).

Según informa el Consistorio de la capital, se lanzarán un total de 996 tarjetas 'Ayuda al Empleo' que contienen 50 viajes gratuitos, en autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) , que están dirigidas para las personas desempleadas y demandantes de empleo que cumplan las premisas estipuladas. El tratamiento de las solicitudes se hará por estricto orden de recepción.

Los requisitos para ser beneficiario de las tarjetas son:

- Tener el domicilio en Málaga capital, con el debido certificado de empadronamiento.

- Estar en situación de desempleo, debidamente inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo, y ser demandante de empleo de larga duración (inscrito al menos 360 días en los 540 días anteriores a la solicitud)

- No percibir, en concepto de prestación o subsidio por desempleo, un importe superior a 850 euros brutos mensuales.

Una vez comprobado el cumplimento de los requisitos, el IMFE comunicará a la EMT dicha circunstancia, a efectos de expedición de las tarjetas.

El plazo para solicitar el certificado se cerrará una vez que se lleguen al número de tarjetas disponibles (996)

Los interesados que cumplan los requisitos recibirán en el teléfono móvil indicado en la solicitud un mensaje SMS remitido por la EMT, señalando el momento en el que pueden pasar a retirar sus tarjetas o aportarla para su recarga, en el caso de que ya la tuvieran de anteriores convocatorias. Para ello, deberán acudir el día señalado, junto con su DNI/NIE y una fotografía, a la oficina de la EMT ubicada en Alameda Principal, 47.

