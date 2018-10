Susana Díaz insta a De la Torre a «no poner más piedras en el camino» del metro Díaz, en el centro, este jueves en Málaga con otras autoridades. / Salvador Salas La presidenta de la Junta pide al alcalde de Málaga que «arrime el hombro» y sobre el auditorio le emplaza a dejar «la confrontación» ANTONIO M. ROMERO Jueves, 18 octubre 2018, 13:25

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha instado esta mañana al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a «a no poner más piedras en el camino» del tramo del metro hasta el Hospital Civil y cumpla lo acordado en 2013, donde se prevé una parte soterrado y otra en superficie. El Ayuntamiento, recogiendo el sentir de los vecinos, reclama ahora que el suburbano vaya en su totalidad bajo tierra.

Antes de inaugura el 14º Congreso de la Abogacía Malagueña, Díaz, en declaraciones a los periodistas, ha pedido a De la Torre que «colabore más» de lo que lo ha hecho en los últimos meses y de que «arrime el hombro» para que este proyecto sea una realidad.

«Espero que el alcalde arrime el hombro y no ponga más piedras en el camino. Ya llegarán las elecciones municipales y él defenderá lo que tenga que defender, pero mientras tenemos que ser capaces de cumplir cada uno nuestra palabra en beneficio de los ciudadanos», ha subrayado.

La jefa del Gobierno regional ha afirmado que en estos años se ha encontrado «con muchas trabas» por parte del Ayuntamiento y ha subrayado el compromiso de la Junta con el metro, recordando que el consejo de gobierno del pasado martes aprobó dar luz verde al concurso para las obras del suburbano al Hospital Civil.

No ha sido éste el único asunto sobre el que Susana Díaz ha dado un toque de atención política a Francisco de la Torre. La presidenta de la Junta ha dicho que no entender que el alcalde de Málaga se oponga a una reunión de todas las administraciones sobre el Auditorio antes de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y le ha emplazado a «dejar la confrontación» y que tome «la mano tendida» de la Junta para hacer realidad este proyecto.

«Hemos tenido una petición de reunión de todas las instituciones y de nuevo el Ayuntamiento pone problemas. ¿Pone problemas porque cree que si el auditorio se construye es una buena noticia para la Junta? Va a ser una buena noticia para Málaga y para todos los que apoyen, arrimen el hombro y hagan posible el proyecto», ha sostenido Díaz.

Respecto a la cesión por parte de la Diputación de los terrenos del aparcamiento junto al Civil para la construcción del nuevo hospital de Málaga y sobre los plazos de la Junta -que anunció que quería licitar antes de final de 2018 el proyecto-, Susana Díaz ha manifestado que va a seguir trabajando y tomando decisiones «hasta el día que legalmente me sea posible», en alusión a las elecciones del 2 de diciembre.

Sobre si la Consejería de Salud ha recibido o no el protocolo de cesión de los suelos aprobado por la Diputación el pasado martes en pleno, Díaz ha dicho que no sabe si ha llegado, que preguntará a la consejera, Marina Álvarez, y si no está le pedirá al presidente de la institución provincial, Elías Bendodo, «que se dé prisa».