Imagen de los miembros del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Regional. SUR

La supervivencia al linfoma en Málaga supera el 80% por la detección precoz y las nuevas terapias celulares

El Hospital Regional es referencia en el tratamiento de estos tumores gracias a su circuito de diagnóstico rápido y a la aplicación de técnicas punteras

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:13

La supervivencia a cinco años frente los linfomas en Málaga supera el 80%, mientras que hace un lustro se situaba a un 70% y hace ... una década, entre el 50% y el 60%, según las estimaciones del coordinador del Área de Linfomas del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Regional Universitario de Málaga, Manuel Espeso de Haro. Ello se debe a la detección precoz, al escaso tiempo que pasa hasta que comienza el tratamiento y la irrupción, en los últimos años, de nuevas terapias celulares, de trasplantes autólogos y alogénicos y de anticuerpos monoclonales biespecíficos (nuevos fármacos), abordajes en las que el centro malagueño es absoluta referencia.

