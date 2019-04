Suciedad y otras cosas en los Montes Pese a los carteles colocados hay quien sigue utilizando los Montes como basurero. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Miércoles, 3 abril 2019, 07:59

Un ciclista que frecuenta la carretera de los Montes, Manuel Fernández, llama la atención acerca de la suciedad que encuentra cuando sube por este bello paraje que tenemos en la ciudad y que recordemos está declarado parque natural. «Soy un ciclista que hace lo que puede cuando salgo con la bici, y un día subiendo por la carretera de los Montes hacia la fuente de la Reina, me fijaba en el montón de basura que hay por los arcenes, ya que mi nivel no es mucho y voy subiendo lento», escribe. «Comentaba con un compañero que había un montón de latas de cerveza y refrescos, envases de yogures, pañales, toallitas, botes de zumo, etcétera, y cual fue mi sorpresa que llegando al km 9 me fijé que en el lado izquierdo del arcén había una urna de cenizas de muerto tirada en la ladera», relata sorprendido y sin dar crédito. «¿Qué prisa tiene la gente por deshacerse de sus basuras que no pueden esperar a llegar a un contenedor o algún depósito para arrojarla?», se pregunta. «Es cierto que en el gremio ciclista hay de todo y también arrojan basura al medio ambiente, pero espero que esto sirva para que todos nos concienciemos y dejemos de arrojar basura al monte», concluye.

Una urna funeraria tirada en una ladera de los Montes.

No le falta razón, porque es una lástima que un lugar tan hermoso se ensucie de esa manera tan irresponsable en una época además de tanta sensibilización hacia el medio ambiente y en la que se insiste en la necesidad de preservar nuestro entorno. Un entorno tan bello como es el Parque natural de los Montes de Málaga, declarado como tal por Ley del Parlamento Andaluz en julio de 1989, que se extiende dentro del término municipal de Málaga y Colmenar y que constituye un lugar privilegiado que merece todo nuestro cuidado y atención.

Baldosas rotas y boquete.

Doctor Fleming: un lugar propicio para tropezar

En la calle Doctor Fleming, junto al Hospital Civil, hay un tramo de acera que tiene las baldosas rotas y hay un boquete donde ya han tropezado varias personas, entre ellas los niños de un colegio situado en las inmediaciones, según indica un lector, que envía la fotografía al periódico y pide que se arregle el desperfecto cuanto antes para evitar nuevas caídas.

Los alcoruqes.

Calle Sófocles: alcorques destrozados

En la calle Sófocles, en Teatinos, hay un serie de alcorques que además de no tener árboles están destrozados, como se aprecia en la fotografía inferior que envía un lector.