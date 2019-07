Suciedad general en Málaga: hedor en los barrios Parada de autobús situada en la calle Martínez de la Rosa. La suciedad es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el Ayuntamiento de Málaga PABLO EMILIO ZORRILLA Lunes, 22 julio 2019, 09:54

La suciedad es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el Ayuntamiento de Málaga. El olor y la presencia de orina, los desechos de animales y orgánicos provenientes de las basuras y los chicles arrojados al suelo por ciudadanos a quienes el medioambiente parece no importarles, son asuntos que paliar de manera urgente con los que vecinos de barrios de Málaga conviven a diario. Según las demandas de sus habitantes, el distrito Bailén-Miraflores, concretamente la calle Martínez de la Rosa, presenta «suciedad acumulada» al no contar con un servicio regular de limpieza. La misma historia se repite en la barriada Virgen de Belén, próxima a La Luz, la calle Sevilla de La Trinidad, y otras pertenecientes a las barriadas de Las Chapas y Gamarra, lugares donde los vecinos aseguran «quedarse pegados» en el suelo a causa de los chicles, que cuando se mezclan con la basura provocan un hedor permanente, incrementado aún más por el calor habitual del período estival. Sus vecinos reclaman un programa de limpieza acorde al problema y que se respeten los barrios situados en el extrarradio al igual que los colindantes al Centro de la ciudad. Afirman que todos los años lo notifican a las instituciones encargadas pero estas no actúan de manera efectiva.

Calle Arango, en la zona de Mármoles-La Trinidad.

Nueva Málaga: inaguran un mural sobre una fachada deteriorada

La iniciativa impulsada por la asociación de vecinos La Unidad de Nueva Málaga dentro del 'Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural' (ICI), en el que participan el Ayuntamiento de Málaga, la Obra Social 'la Caixa' y ACCEM, se presentó el sábado 20 de julio. Una presentación de un proyecto artístico acogido en la calle Argentinita, situado frente al parque canino de la barriada Nueva Málaga, ubicado en el Parque del Norte, que estuvo acompañada de varios talleres y juegos, además de una 'quedada canina' con la protectora de animales. Según José del Castillo, presidente de la asociación de vecinos, la idea surgió para mejorar el aspecto de la zona y «recuperar un espacio para el barrio que estaba muy deteriorado», como ya declaró a este periódico hace varias semanas, cuando se comenzó a restaurar este espacio.