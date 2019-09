Sorpresa en las 'Américas' Rata muerta en el parque del puente de las Américas. COSAS DE LA CIUDAD SANDRA MIRAS Martes, 17 septiembre 2019, 08:36

La plataforma de Twitter está siendo usada por muchos malagueños para denunciar el estado de las calles de su ciudad. Solo quieren que se cuide la imagen de la misma y que se puedan sentir orgullosos de ella. @AquíMálaga es una cuenta de dicha plataforma que durante mucho tiempo está informando de algunos de estos problemas que acucian a esta ciudad.

En esta ocasión, han denunciado el descuido que sufre la zona del jardín Picasso, sobre todo a la altura del puente de las Américas. El problema ya no solo proviene de las últimas lluvias torrenciales que han afectado a la ciudad, sino del abandono de esta zona de forma continuada.

Estado del jardín.

Como se puede ver en las imágenes que han facilitado a este medio algunos de los responsables de la cuenta, el jardín presenta zonas descuidadas, secas y con suciedad. Las partes de acera que colindan con el césped están sucios y con barro. No obstante, lo que denuncian en esta ocasión es la presencia de una rata muerta, desde hace unos días, en el camino del jardín. No saben si es consecuencia de la lluvia o que haya presencia de ratas en la zona, a lo que están atentos. Los vecinos, y quienes llevan @AquíMálaga solo quieren que se limpien las zonas, tanto las afectadas por la lluvia como las que no. Piden que se limpien las calles y los jardines, que se cuide más la ciudad. Una Málaga limpia para los ciudadanos y los turistas.