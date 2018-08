El sorprendente auge de Next 'Desiderio' / Félix Lorenzo La planta superior del centro comercial de Cerrado de Calderón alto se llena de negocios 'de calidad' tras años sin apenas actividad PEDRO LUIS GÓMEZ Sábado, 11 agosto 2018, 01:14

El centro comercial Next, ubicado en la zona alta de Cerrado de Calderón, ha adquirido en los últimos meses un inesperado auge, con apertura de negocios de hostelería 'premium' o 'de calidad', que han dado una hasta ahora inusual vida a toda la zona.

Next tomó 'cuerpo' en su planta baja con la llegada de Mercadona, con otros dos negocios veteranos en la zona, una ferretería y una tintorería, pero durante muchos años la planta superior o terraza prácticamente estuvo sin negocios, hasta que hace ya unos cuatro años llegó Burger King, quien pese a su tirón, no produjo el 'esperado efecto llamada', el mismo que ahora ha tenido lugar. De la mano de 'C&C. Café de Cerrado', un restaurante que abrió sus puertas en marzo de 2015, con un cocina elaborada y esmerada (Juan José López, copropietario y chef se había 'criado' en la escuela del Café de París con José Carlos García) y una excelente relación calidad/precio, ese restaurante, que está abierto todo el día (se sirven desayunos, comidas y cenas) comenzó a tener un gran éxito, lo que ha obligado a sus propietarios a ampliar y renovar el local lo que conlleva no sólo más capacidad, sino también más empleados, lo que hace muy feliz a Tere Altamirano, copropietaria del restaurante, que está en la atención al público, quien recuerda que cuando comenzaron, la gente les decía que aquello era una especie de páramo y que el sitio no invitaba a ir. Lo cierto es que la suma de la oferta tuvo con 'Café de Cerrado' un puntal muy importante, porque se vio que en la zona podían funcionar negocios de tales características. El tema no pasó inadvertido y acaban de inaugurarse otros dos nuevas establecimientos relacionados con la gastronomía, 'Desiderio', que abre su cuarto local en Málaga con una fórmula que le está dando magníficos resultados: confitería, heladería y cafetería de alta calidad, todo elaboración propia a precios nada disparatados. José, su propietario, está satisfecho con la experiencia de 'Desiderio', que significa 'deseo' en italiano, y que tiene como especialidad productos italo-argentinos, como sus ya famosas 'medialunas', tipo pequeño croissant pero con otra fórmula en su masa que la casa la lleva en secreto...

Productos de la tierra

Al lado mismo de 'Desiderio' ha abierto 'PX. Wine&spirits', nombre en homenaje al malagueño vino Pedro Ximénez, que es un gastrobar donde también se pueden adquirir productos, con una amplia vinoteca, y extenso surtido de embutidos, jamones y quesos de alta gama, así como una pequeña carta-menú donde sobresale el Chivo de Canillas, en un homenaje a «los productos malagueños», como afirma Rodrigo, su propietario, quien espera para mediados de septiembre abrir otro negocio en la misma planta de Next, aunque totalmente distinto a 'PX'. Será un salón de peluquería y estética que se llamará 'E. C.', iniciales del nombre y primer apellido de su esposa, que será la que regente el negocio, que es el segundo que abre ya que posee otro de iguales características en el Mayorazgo. Este salón de peluquería tendrá un apartado especial para niños.

El gastrobar 'PX. Wine&Spirits'. / Felix Lorenzo

Tanto Tere como José y Rodrigo están más que ilusionados con el auge que ha tomado el centro comercial en una lugar cuyo valor comercial no ha sido visto por muchos, quienes pensaron en abrir negocios que nunca cuajaron pensando que no iban a tener éxito. Se habla ahora de otro nuevo local de hostelería, aunque este dato no se ha confirmado aún. De ser así, prácticamente lo que era una gran terraza con un local tras otro cerrados conformará una oferta gastronómica y de servicios en una zona en la que pocos apuestan, y que sin embargo tiene a miles de potenciales clientes que están más que hartos de tener que hacer unos cuantos kilómetros en coche para cualquier necesidad básica o de ocio.

Nueva parte ampliada del restaurante Café de Cerrado, con Juan José y Tere. / Félix Lorenzo

«Nunca entendí que Next no estuviera con cola de gente para abrir negocios», señala María Blanco, una vecina de la zona que es cliente habitual de los locales del referido centro comercial, «porque hay sitio para aparcar, porque alrededor no hay nada, y parque hasta hace poco para tomarte un café o una cerveza, tenías que irte al quinto pino, y por la parte alta de Cerrado vivimos miles de personas, la inmensa mayoría con niños pequeños». Quizás por lo que dice esta vecina no se comprende cómo durante meses y meses no hubo ni un triste columpio tras decidir los responsables del distrito (que ya rectificaron) quitar el parque infantil tras las gamberradas que sufría el mismo día sí y otro también por parte de algunos gamberros, los mismos que se aprovechan de la falta de la poca vigilancia de un sector de la referida urbanización que va cogiendo vida de forma casi espontánea, y no por el apoyo municipal que digamos.