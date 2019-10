Soledad en personas mayores: un problema con consecuencias para la salud Simó, Zafra, De la Torre, Salvatierra y García, en la inauguración del congreso / Félix Palacios Málaga reúne durante dos jornadas a expertos en geriatría y gerontología, que colocan esa pérdida paulatina de conexión con la sociedad en el origen de muchas de las patologías asociadas a la tercera edad ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 8 octubre 2019, 12:46

Que a partir de la jubilación una persona puede disfrutar de una de sus mejores etapas vitales es un hecho contrastado gracias la mejora en la calidad de vida a partir de los 65. Es el fenómeno del envejecimiento activo. Pero también lo es que esa retirada de la primera línea puede marcar un punto de inflexión e ir provocando una ruptura paulatina de las conexiones con grupos sociales (compañeros, familia, amigos...) que representan un apoyo fundamental en esa etapa. Ahí es cuando la soledad se muestra con toda su crudeza, hasta el punto de que este aislamiento físico y emocional puede convertirse en la puerta de entrada de muchas de las patologías que afectan a la tercera edad. De hecho, la soledad de las personas mayores se ha convertido en el auténtico caballo de batalla no sólo de la ciencia médica, sino de un escenario mucho más amplio que ha asumido ese reto como suyo propio.

El debate en torno a este problema de primer orden en el campo de la geriatría y la gerontología, pero también en el de la política, la demografía y lo social, está en la base del curso 'Soledad en personas mayores', una cita impulsada por la Fundación Bancaria La Caixa y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que durante dos jornadas reúne en el Museo Carmen Thyssen a los mejores especialistas en la materia. «Tengan por seguro que aquí está el mejor plantel que existe en la actualidad en materia de soledad y personas mayores», desvelaba esta mañana a los asistentes que llenaban el salón de actos de la pinacoteca el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García. En efecto, el programa científico aborda el fenómeno de la soledad no sólo como una cuestión física y emocional, sino como un auténtico desencadenante de problemas de salud: es el caso de la ponencia que esta mañana ha ofrecido el antecesor de García al frente del colectivo médico, José Antonio López Trigo, geriatra malagueño que no sólo ha impulsado este encuentro multidisciplinar en la capital, sino que ha puesto el dedo en la llaga de un problema que trasciende los límites de la salud pública. «Hace años que nos dimos cuenta de que la soledad tiene un peso importante en la salud; y en eso los médicos han ido por detrás de los gerontólogos: hay que hablar de la soledad como un problema que afecta a la salud», ha añadido García durante la inauguración del congreso.

En la búsqueda de respuestas y de mecanismos de prevención para evitar esa «desconexión social», en palabras de los especialistas, trabajan las administraciones públicas como la Junta de Andalucía, que acaba de concluir la fase de diagnóstico del primer Plan Estratégico Integral de Personas Mayores. «Esta será la herramienta que nos permita poner en marcha políticas preventivas», destacaba por su parte el director general de Personas Mayores de la Junta, Daniel Salvatierra, indicando que por ese carácter «preventivo» el rango de edad está de los 55 en adelante y aportando cifras que dan que pensar en torno a esta realidad: en Andalucía hay 228.000 hogares unipersonales habitados por mujeres de más de 65 años. Y es que el sexo también tiene su peso cuando se habla de soledad: hay más mujeres solas que hombres solos, pero son estos los que se muestran «más reacios», en palabras de Salvatierra, a dar el paso de reconstruir esos vínculos sociales a través de actividades pensadas para este tramo de edad.

«Ese entorno social es fundamental; no podemos dejar que las personas mayores se desconecten de la sociedad», ha destacado por su parte el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien también ha dejado sobre la mesa las cifras de la soledad en la capital: 23.678 personas mayores viven solas en Málaga. Para avanzar en la atención a este colectivo creciente, el regidor ha destacado la importancia de las políticas públicas, pero también de la actitud personal con la que se afronta el envejecimiento: «La clave es que tengamos muchos elementos de conexión. Que no perdamos el interés por las cosas porque para mantener esas ilusiones no hay edad de jubilación».

En la misma línea, los responsables de la Fundación Bancaria La Caixa, Marc Simó y Juan Ignacio Zafra, han vinculado el origen de la fundación, hace 115 años, precisamente a la atención a las personas mayores y han insistido en que una sociedad que atiende y sostiene a sus personas mayores es una sociedad «más justa».