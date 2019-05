Soho: mucho tráfico y polución La avenida Manuel Agustín Heredia soporta un intenso tráfico a causa de las obras de la Alameda. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Lunes, 13 mayo 2019, 09:15

La polución y el tráfico cercan el barrio del Soho, según Victoria Moreno, presidenta de la asociación de vecinos Centro Sur-Soho, quien critica al Ayuntamiento por no haber tomado medidas para aliviar los problemas de contaminación, ruidos y saturación de tráfico que sufren los residentes del barrio. «Se ha pasado todo el tráfico de Málaga al ensanche de Heredia sin haber hecho nada para aminorar la contaminación, y no solo la atmosférica, sino también la acústica», indica. «Ya solicitamos al Ayuntamiento que acometiera el arreglo del asfalto en la avenida Manuel Agustín Heredia para tratar de aminorar el impacto de los vehículos pesados y no tan pesados que circulan por allí, así como limitar a 30 km/h la circulación, además de instalar radares, ya que por las noches los ruidos y altas velocidades a las que circulan sobre todo las motos son muy molestas», asegura, medidas que señala no han sido tenidas en cuenta por el Consistorio, «En un espacio tan pequeño también tenemos en Muelle Heredia una estación de autobuses, y todo esto está creando molestias y un problema de salud a los vecinos sin que el Ayuntamiento haga nada», se queja la dirigente vecinal, quien se refiere también al paso de vehículos por calles peatonales del Soho como Tomás Heredia, con el peligro que conlleva al existir una guardería en la zona, y de que la Alameda de Colón se haya convertido en otra 'estación de autobuses' por el traslado allí de paradas de la EMT a causa de las obras de la Alameda. De igual modo critica que se hayan creado «aparcamientos para motos y patinetes, etc en detrimento de los residentes», así como que éstos no disponen de un «acceso especial para entrar al barrio por el puente», de lo que si gozan los taxis y demás vehículos de servicio público.

Paso de peatones.

Avenida de Moscú: un paso de peatones con final inesperado

Un ciudadano relata que días pasados estuvo en la barriada de Campanillas y comenta que al llegar al final de la calle Sarajevo para ir a la calle Jacob tuvo que cruzar la avenida de Moscú. Su sorpresa fue mayúscula cuando comprobó que el paso de peatones situado en aquella zona llega a un solar que tiene una alambrada sin que exista ninguna acera, por lo que hay que bajarse a la carretera para seguir el camino, lo que considera un riesgo y no entiende que no se haya habilitado un paso para los peatones sin tener que correr el riesgo de ser atropellado por un vehículo como sucede ahora.