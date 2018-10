Sobre la asistencia a los afectados por la tromba: «Nadie va a quedar desatendido» Elías Bendodo se compromete a llegar «donde no lleguen los demás» con ayudas económicas concretas A. P. B. Martes, 30 octubre 2018, 00:04

málaga. A pesar de el plan extraordinario de ayudas que aprobaba ayer la Diputación quiso desvincularse de la realidad que viven los municipios de la zona norte de la provincia afectados por las lluvias, en el discurso de todos los portavoces hubo referencias a estas circunstancias excepcionales. Sobre todo en el capítulo de las ayudas. Y en este sentido, los grupos también coincidieron en la necesidad de destinar partidas específicas por parte de la Diputación que se sumen a las de la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

«La Diputación -quiso destacar el presidente, Elías Bendodo-, va a dedicarse a arreglar las infraestructuras que son de su competencia, como las carreteras, que necesitarán 10,7 millones de euros. Pero sobre todo estamos trabajando con las personas». Bendodo insistió en que desde la institución provincial «estamos valorando los daños personales o materiales de las personas y analizando los casos de quienes se queden sin cobertura, es decir, la Diputación llegará donde no lleguen el Gobierno de España, la Junta, el Consorcio de Seguros o el seguro. Cuando se haga la valoración, acordaremos ayudas y se aprobarán en un pleno (...). Vamos a estar donde no lleguen los demás. Ningún malagueño se va a quedar desatendido porque en última instancia va a estar la Diputación», zanjó Bendodo, quien no quiso entrar en polémicas -«hoy es un día para la concordia», dijo- por la tardanza en la declaración de zona catastrófica por parte del Consejo de Ministros reunido el pasado viernes en Sevilla y que ha generado una profunda indignación entre los municipios afectados: «Es cierto que esperaba algo más», dijo sin querer abundar en la crítica.

«Todos vamos a una», destacó por su parte e l socialista Francisco Conejo, quien quiso combatir con un ejemplo cercano en el calendario -y con un gobierno de distinto signo político en la Moncloa- esa sensación de que la declaración de zona catastrófica podría ser ya un hecho: «Los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2016 se produjeron lluvias torrenciales en la provincia y hasta el 23 de ese mes el Gobierno del PP no declaró la zona de emergencia social, con un Real Decreto que se demoró al 28 de enero de 2017». Y añadió: «Esto lleva una tramitación y el compromiso del Gobierno Central, de la Junta y de la Diputación es cuantificar y hacer un proceso administrativo, cada uno en sus competencias».

El recuerdo a las recientes lluvias y, sobre todo, la muerte del bombero antequerano José Gil marcó el desarrollo posterior del pleno, donde se guardó un minuto de silencio en su recuerdo. En la grada de invitados, los bomberos del Consorcio Provincial, quienes acudieron a la sesión extraordinaria para exigir una mejora en sus condiciones laborales.