Sindicatos de policías y bomberos dicen que «el nuevo recorrido oficial de Semana Santa es menos seguro» Participantes en la rueda de prensa. / SUR Critican al Ayuntamiento por la falta de efectivos para garantizar la seguridad durante las procesiones de Málaga ÁNGEL ESCALERA Málaga Viernes, 26 abril 2019, 13:57

Representantes del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIPAM) y del Sindicato Andaluz de Bomberos han denunciado este viernes que «el nuevo recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga es menos seguro» que el anterior. Así lo han dicho Manuel Troyano del SIPAM y Pedro Pacheco del Sindicato de Bomberos. Ambos han criticado al Ayuntamiento de Málaga por la escasez de efectivos para garantizar la seguridad durante las procesiones. Troyano ha recalcado que ha sido la Semana Santa «más insegura» que recuerda en 22 años. Por su parte, Pacheco ha criticado que solo hubiera un retén de bomberos para actuar en caso de incidencias y ha lamentado la falta de información que les dio el Ayuntamiento sobre las vías de evacuación. Los dos sindicatos han participado en una rueda de prensa convocada por la Asociación Málaga por su Semana Santa y Patrimonio Cultural, cuya portavoz es Carmen Rosado.

Manuel Troyano ha dicho que las vías de evacuación no deben estar cortadas por vallas y ha asegurado que la escasez de efectivos de la Policía Local ha traído consigo inseguridad durante las procesiones y la falta de policías en los distritos. «La seguridad la da la policía, no las vallas», ha indicado. A su juicio, la solución pasa por cambiar el sistema de trabajo implantado por el Ayuntamiento de Málaga para los grandes eventos. En el caso de la Semana Santa, el trabajo debería recaer en los 800 policías de la plantilla en turnos de calidad y no en los 80 o 100 policías que se apuntan de forma voluntaria para trabajar esos días en turnos maratonianos, ha señalado.

Pedro Pacheco, del Sindicato Andaluz de Bomberos, se ha quejado de las pocas facilidades dadas por el Ayuntamiento para hacer bien el trabajo, con un solo retén para el itinerario de las procesiones, que no ha dispuesto del material necesario. Pacheco ha explicado que el nuevo recorrido oficial es más inseguro que el anterior, porque forma bolsas mayores para la evacuación de las personas. Y ha precisado que las vías de escape estaban taponadas por gente que veía las procesiones.

Por su parte, Carmen Rosado se ha referido a las sensaciones que les ha provocado el nuevo recorrido oficial. «Hay la sensación de estar perdidos en tu propia casa», ha manifestado y indicado que es preciso mejorar los accesos a sillas y tribunas y contar con vigilantes cualificados que regulen los pasos. «Tenemos la sensación de que hemos estado más inseguros que nunca», ha afirmado Carmen Rosado. «La sensación que tenemos es que la Agrupación de Cofradías se ha escudado en el Ayuntamiento para justificar lo injustificable», ha agregado. «Es el momento de hacer una reflexión seria y de buscar mejoras para la próxima Semana Santa», ha apostillado Rosado.