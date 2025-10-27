Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración celebrada hoy en el Clínico. MARILÚ BÁEZ

Los sindicatos del Clínico se concentran para exigir más contrataciones

Amenazan con sumarse a la huelga que las organizaciones han convocado en el Hospital Regional entre el 3 y el 7 de noviembre

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:52

Comenta

La Junta de Personal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, conformada por los sindicatos CCOO, CSIF, FTPS, SATSE, SMA y UGT, se han concentrado ... frente a las puertas de urgencias del complejo con el fin de poner de relieve «la falta de recursos humanos» que atraviesa el centro, dado que la «carencia de personal en todas las categorías profesionales está provocando un colapso asistencial progresivo, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes» y empeorando las condiciones laborales del personal sanitario. Así, amenazan con unirse a la huelga que las organizaciones han convocado en el Hospital Regional entre los próximos días 3 y 7 de septiembre «si no se obtiene una respuesta clara y satisfactoria por parte de la Administración».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  5. 5 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  6. 6

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  7. 7

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  8. 8

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  9. 9 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel
  10. 10 Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los sindicatos del Clínico se concentran para exigir más contrataciones

Los sindicatos del Clínico se concentran para exigir más contrataciones