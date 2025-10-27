Los sindicatos del Clínico se concentran para exigir más contrataciones

La Junta de Personal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, conformada por los sindicatos CCOO, CSIF, FTPS, SATSE, SMA y UGT, se han concentrado ... frente a las puertas de urgencias del complejo con el fin de poner de relieve «la falta de recursos humanos» que atraviesa el centro, dado que la «carencia de personal en todas las categorías profesionales está provocando un colapso asistencial progresivo, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes» y empeorando las condiciones laborales del personal sanitario. Así, amenazan con unirse a la huelga que las organizaciones han convocado en el Hospital Regional entre los próximos días 3 y 7 de septiembre «si no se obtiene una respuesta clara y satisfactoria por parte de la Administración».

Los sindicatos afirman que llevan meses advirtiendo del «deterioro continuo de las plantillas, de la falta de cobertura de bajas, reducciones de jornada y vacaciones, además de la sobrecarga insoportable que sufren todos los servicios», pero la dirección del hospital y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) «han permanecido impasibles ante las peticiones de soluciones».

La concentración celebrada esta mañana ha servido para solicitar «la cobertura inmediata del 100% de la plantilla, la no movilidad entre servicios de los recursos humanos y la adopción urgente de medidas que garanticen una atención digna y segura a los pacientes».

Además, reclaman la dotación de un equipo de críticos operativo las 24 horas del día, «compuestos por dos enfermeras, una técnico de cuidados auxiliares y un celador, para garantizar la atención inmediata a los pacientes en situación de riesgo vital». También solicitan un enfermero más en la policlínica (sala de espera de pacientes pendientes de ser vistos o de realizarse pruebas diagnósticas) «con cobertura las 24 horas, para asegurar una vigilancia y atención continuada».

Indican que el «hospital está al borde del colapso, pero ahora pedimos respeto, recursos y responsabilidad: no queremos promesas, sino hechos».